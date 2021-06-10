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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4841484248434844>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:А как-то можно открыть удаленно?
Нет. Только лично. Они заполнят в очередной раз анкету - вы ее подпишете и станете обладателем этого чуда.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:56

  Искатель написав:А как-то можно открыть удаленно? Да и отделения у нас нет, только кредитный центр (( Кстати, по этой причине и "пенсионку" открыть не получается ("Только в отделении банка!").

Вот с таким бредом ещё не сталкивался - карты кредитку и кокодебет открыть в кредитном центре можно, а пенсионную (которая ни разу не пенсионная) нельзя, только в отделении. Маразм крепчал...
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:59

cohan
вроде в мануале визы написано что ни владелец карты ни продавец не несут ответственности за покупки бесконтактной оплатой без ввода пинкода.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:58

Коллеги, а напомните, плиз, по поводу смс...
Подключаю в отделении или через КЦ платный смс, в настройках апки активирую "услуга смс-сервис с push-уведомлениями", в информации меню карты "Управление смс-сервисом" - "Включить смс-сервис" активно. И в этом случае платы не будет. Так?

Вообще, для проверки, в выписке видны списания за смс?

З.Ы. Подкдючаю "правильно" родню.
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:Да и отделения у нас нет, только кредитный центр ((


Вам еще повезло, я свои Кокошки получал в магазине=салоне мЕбли , где просто стол и стульчик и ноутбук. Просто тупо передали из Киева два конвертика и все.
Может и Вам передадут, будьте настойчивее.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  la9 написав:З.Ы. Подкдючаю "правильно" родню.

Везет Вам, у мну родня все ФОПи. Даже не питаюсь тянуть их в банки.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:04

  la9 написав:Коллеги, а напомните, плиз, по поводу смс...
Подключаю в отделении или через КЦ платный смс, в настройках апки активирую "услуга смс-сервис с push-уведомлениями", в информации меню карты "Управление смс-сервисом" - "Включить смс-сервис" активно. И в этом случае платы не будет. Так?

Таки да
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:04

  vitaliy_berdinskikh написав:
  malinin007 написав:Доброе утро. Смс с кодами начали в вайбер приходить, стало неудобно, нет автоподставления. У всех так стало?

И хоть бы предупредили. Уж не говорю про право выбирать.

Вроде пообщели отменить вот это всё с вайбером. :roll:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:20

  Goodman написав:
  la9 написав:З.Ы. Подкдючаю "правильно" родню.

Везет Вам, у мну родня все ФОПи. Даже не питаюсь тянуть их в банки.

Ой не знаю-не знаю... Если принять за правило, что доходы ФОПов выше наемного работника (не топ менеджера Самсунг-Украина и т.п. предприятий :D ), то везет больше Вам, ну или вашей родне :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:21

  vpchelko написав:cohan
вроде в мануале визы написано что ни владелец карты ни продавец не несут ответственности за покупки бесконтактной оплатой без ввода пинкода.


ну там с кучей оговорок, и уж тем более не с нашими банками, для нащих, по идее, только страховка сработать может, опять же, если докажут что карту украли например

но переложить на продавца идея заманчивая, вообще, насколько помню, сильпо АТБ не-гуглпеевские бесконтакты ПИН запрашивают
cohan
 
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