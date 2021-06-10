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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 11:39
Искатель написав:
А как-то можно открыть удаленно?
Нет. Только лично. Они заполнят в очередной раз анкету - вы ее подпишете и станете обладателем этого чуда.
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Flamingo
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:56
Искатель написав:
А как-то можно открыть удаленно? Да и отделения у нас нет, только кредитный центр (( Кстати, по этой причине и "пенсионку" открыть не получается ("Только в отделении банка!").
Вот с таким бредом ещё не сталкивался - карты кредитку и кокодебет открыть в кредитном центре можно, а пенсионную (которая ни разу не пенсионная) нельзя, только в отделении. Маразм крепчал...
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Oberon
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:59
cohan
вроде в мануале визы написано что ни владелец карты ни продавец не несут ответственности за покупки бесконтактной оплатой без ввода пинкода.
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vpchelko
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:58
Коллеги, а напомните, плиз, по поводу смс...
Подключаю в отделении или через КЦ платный смс, в настройках апки активирую "услуга смс-сервис с push-уведомлениями", в информации меню карты "Управление смс-сервисом" - "Включить смс-сервис" активно. И в этом случае платы не будет. Так?
Вообще, для проверки, в выписке видны списания за смс?
З.Ы. Подкдючаю "правильно" родню.
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la9
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:01
Искатель написав:
Да и отделения у нас нет, только кредитный центр ((
Вам еще повезло, я свои Кокошки получал в магазине=салоне мЕбли , где просто стол и стульчик и ноутбук. Просто тупо передали из Киева два конвертика и все.
Может и Вам передадут, будьте настойчивее.
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Goodman
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:02
la9 написав:
З.Ы. Подкдючаю "правильно" родню.
Везет Вам, у мну родня все ФОПи. Даже не питаюсь тянуть их в банки.
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Goodman
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:04
la9 написав:
Коллеги, а напомните, плиз, по поводу смс...
Подключаю в отделении или через КЦ платный смс, в настройках апки активирую "услуга смс-сервис с push-уведомлениями", в информации меню карты "Управление смс-сервисом" - "Включить смс-сервис" активно. И в этом случае платы не будет. Так?
Таки да
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Flamingo
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:20
Goodman написав: la9 написав:
З.Ы. Подкдючаю "правильно" родню.
Везет Вам, у мну родня все ФОПи. Даже не питаюсь тянуть их в банки.
Ой не знаю-не знаю... Если принять за правило, что доходы ФОПов выше наемного работника (не топ менеджера Самсунг-Украина и т.п. предприятий
), то везет больше Вам, ну или вашей родне
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la9
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:21
vpchelko написав:cohan
вроде в мануале визы написано что ни владелец карты ни продавец не несут ответственности за покупки бесконтактной оплатой без ввода пинкода.
ну там с кучей оговорок, и уж тем более не с нашими банками, для нащих, по идее, только страховка сработать может, опять же, если докажут что карту украли например
но переложить на продавца идея заманчивая, вообще, насколько помню, сильпо АТБ не-гуглпеевские бесконтакты ПИН запрашивают
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cohan
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