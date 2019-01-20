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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:24
la9 написав:
Если принять за правило, что доходы ФОПов выше наемного работника (не топ менеджера Самсунг-Украина и т.п. предприятий ), то везет больше Вам, ну или вашей родне
ФОПи первой групи, Ковид здорово все подкосил.
Завидовать нечему.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:26
у вас, кажись, шар для гадания поламался[/quote]
перевірив, сьогодні 11.06, але все по старомуhttp://i.prntscr.com/7OGCJfWZSAyoKYQs5GUptQ.png
[/quote]
Зменшили бонус[/quote]
мда, впали % по +, ++, +++https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
стає нецікаво
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