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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4841484248434844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  la9 написав:Если принять за правило, что доходы ФОПов выше наемного работника (не топ менеджера Самсунг-Украина и т.п. предприятий ), то везет больше Вам, ну или вашей родне


ФОПи первой групи, Ковид здорово все подкосил.
Завидовать нечему.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:26

у вас, кажись, шар для гадания поламался[/quote]

перевірив, сьогодні 11.06, але все по старому

http://i.prntscr.com/7OGCJfWZSAyoKYQs5GUptQ.png[/quote]
Зменшили бонус[/quote]

мда, впали % по +, ++, +++
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
стає нецікаво
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 23:12

  ВIВ написав:
  dp120586dsv написав:дают если именно первая покупка

Не обязательно первая.

Обязательно!!! первая. Я на эти грабли по неаккуратности наступил.
Golf_streem
 
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