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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:24
la9 написав:
Если принять за правило, что доходы ФОПов выше наемного работника (не топ менеджера Самсунг-Украина и т.п. предприятий ), то везет больше Вам, ну или вашей родне
ФОПи первой групи, Ковид здорово все подкосил.
Завидовать нечему.
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Goodman
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:26
у вас, кажись, шар для гадания поламался[/quote]
перевірив, сьогодні 11.06, але все по старомуhttp://i.prntscr.com/7OGCJfWZSAyoKYQs5GUptQ.png
[/quote]
Зменшили бонус[/quote]
мда, впали % по +, ++, +++https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
стає нецікаво
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greenozon
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 23:12
ВIВ написав: dp120586dsv написав:
дают если именно первая покупка
Не обязательно первая.
Обязательно!!! первая. Я на эти грабли по неаккуратности наступил.
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Golf_streem
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Додано: Суб 12 чер, 2021 08:19
greenozon написав:
у вас, кажись, шар для гадания поламался
Почему нет, 12% получается, все ещё интересное предложение. А то, вам упал бонус, все соответствует?
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lloydbanksua
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Додано: Суб 12 чер, 2021 11:16
по дебетовой снятие заграницей в банкоматах без конвертации без завышенного карточного курса и без ограничений что ли? это как в других банках в супер премиум пакетах?
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nnallex
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Додано: Суб 12 чер, 2021 11:22
nnallex написав:
по дебетовой снятие заграницей в банкоматах без конвертации без завышенного карточного курса и без ограничений что ли? это как в других банках в супер премиум пакетах?
Что значит без конвертации? Вы ж не гривну там снимать будет. Конвертация будет по любэ
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Flamingo
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Додано: Суб 12 чер, 2021 11:28
Flamingo забыл дописать -без платы за конвертацию - как у других при рассчетах или снятии в валютах не валюте карты процент за конвертацию (1% ,к примеру)
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nnallex
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