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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4841484248434844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  la9 написав:Если принять за правило, что доходы ФОПов выше наемного работника (не топ менеджера Самсунг-Украина и т.п. предприятий ), то везет больше Вам, ну или вашей родне


ФОПи первой групи, Ковид здорово все подкосил.
Завидовать нечему.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:26

у вас, кажись, шар для гадания поламался[/quote]

перевірив, сьогодні 11.06, але все по старому

http://i.prntscr.com/7OGCJfWZSAyoKYQs5GUptQ.png[/quote]
Зменшили бонус[/quote]

мда, впали % по +, ++, +++
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
стає нецікаво
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 23:12

  ВIВ написав:
  dp120586dsv написав:дают если именно первая покупка

Не обязательно первая.

Обязательно!!! первая. Я на эти грабли по неаккуратности наступил.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 08:19

  greenozon написав:у вас, кажись, шар для гадания поламался

Почему нет, 12% получается, все ещё интересное предложение. А то, вам упал бонус, все соответствует?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

по дебетовой снятие заграницей в банкоматах без конвертации без завышенного карточного курса и без ограничений что ли? это как в других банках в супер премиум пакетах?
nnallex
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:22

  nnallex написав:по дебетовой снятие заграницей в банкоматах без конвертации без завышенного карточного курса и без ограничений что ли? это как в других банках в супер премиум пакетах?

Что значит без конвертации? Вы ж не гривну там снимать будет. Конвертация будет по любэ
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:28

Flamingo забыл дописать -без платы за конвертацию - как у других при рассчетах или снятии в валютах не валюте карты процент за конвертацию (1% ,к примеру)
nnallex
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 14:53

  nnallex написав:Flamingo забыл дописать -без платы за конвертацию - как у других при рассчетах или снятии в валютах не валюте карты процент за конвертацию (1% ,к примеру)

Да, без комиссии (так это называется)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:23

  lloydbanksua написав:
  greenozon написав:у вас, кажись, шар для гадания поламался

Почему нет, 12% получается, все ещё интересное предложение. А то, вам упал бонус, все соответствует?

Да, бонусы падают.
Но я бы не спешил замораживать на год под 11,9. Должны вроде учётную ставку НБУ приподнять.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 16:13

  Tegularius написав: Да, бонусы падают. Но я бы не спешил замораживать на год под 11,9. Должны вроде учётную ставку НБУ приподнять.

Я уже заморозил на год под 12.8%, да и повышение учётки сильно не скажется на повышении ставок.
lloydbanksua
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  #<1 ... 4841484248434844
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