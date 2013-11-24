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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 чер, 2021 20:25
Очень выгодно..фиксируем доллар 27.05..очень выгодно...
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korzviktor20
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Додано: Нед 13 чер, 2021 18:33
korzviktor20 написав:
Очень выгодно..фиксируем доллар 27.05..очень выгодно...
Затра вже ріст?
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Квесторе_поверніться
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