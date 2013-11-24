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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4842484348444845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 20:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Очень выгодно..фиксируем доллар 27.05..очень выгодно...
korzviktor20
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Повідомлень: 6
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:33

  korzviktor20 написав:Очень выгодно..фиксируем доллар 27.05..очень выгодно...

Затра вже ріст?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37562
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
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  #<1 ... 4842484348444845
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