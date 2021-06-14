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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 чер, 2021 20:25
Очень выгодно..фиксируем доллар 27.05..очень выгодно...
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korzviktor20
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Додано: Нед 13 чер, 2021 18:33
korzviktor20 написав:
Очень выгодно..фиксируем доллар 27.05..очень выгодно...
Затра вже ріст?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:10
з понеділка бонуси ліквідовані, тепер тільки базові ставки
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wolt450
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:20
wolt450 написав:
з понеділка бонуси ліквідовані, тепер тільки базові ставки
З 14.06.21?
А як старі бонуси?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:23
Квесторе_поверніться написав: wolt450 написав:
з понеділка бонуси ліквідовані, тепер тільки базові ставки
З 14.06.21?
А як старі бонуси?
старі мають плавати до закінчення
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wolt450
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:37
Есть ли какие-то подводные камни при оформлении (и после) Коко дебит?
Через сколько приходит бонус по рефке?
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freelanc
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:49
freelanc написав:
Есть ли какие-то подводные камни при оформлении (и после) Коко дебит?
Через сколько приходит бонус по рефке?
Моей супруге пытались к дебетке втюхать страховку. Не часто но такое бывает. А так в принципе больше камней нет. Ну разве что не стоит при оформлении отключать смс-информирование (оно платное) иначе потом невозможно перейти на пуши (бесплатные). Ну и надо помнить что если на счете станет меньше 1000 грн. за месяц придется заплатить абонку. Также следует не забывать что если остаток по счету превысит 15000 то на него будет начисляться не 15% годовых а, кажется, 8,5%. Причем берется именно остаток по счету (а не та сумма что светится на экране в аппке)
Реферальный бонус в сумме 40,25 грн. приходит на следующий день после активации карты и проведения по ней первой операции (пополнения карты на любую сумму).
как-то так...
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Flamingo
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:56
Flamingo написав: freelanc написав:
Есть ли какие-то подводные камни при оформлении (и после) Коко дебит?
Через сколько приходит бонус по рефке?
Моей супруге пытались к дебетке втюхать страховку. Не часто но такое бывает. А так в принципе больше камней нет. Ну разве что не стоит при оформлении отключать смс-информирование (оно платное) иначе потом невозможно перейти на пуши (бесплатные). Ну и надо помнить что если на счете станет меньше 1000 грн. за месяц придется заплатить абонку. Также следует не забывать что если остаток по счету превысит 15000 то на него будет начисляться не 15% годовых а, кажется, 8,5%. Причем берется именно остаток по счету (а не та сумма что светится на экране в аппке)
Реферальный бонус в сумме 40,25 грн. приходит на следующий день после активации карты и проведения по ней первой операции (пополнения карты на любую сумму).
как-то так...
Абонка по дебетке? Это если хотя бы 1 день в месяце было меньше 1 тыс? Даже в первый месяц? Сколько абонка?
От смс можно отказаться сразу при открытии?
Меня интересует полностью бесплатное пользование от начала до конца.
Спасибо.
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freelanc
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Додано: Вів 15 чер, 2021 17:25
freelanc написав:
Сколько абонка?
От смс можно отказаться сразу при открытии?
15 грн
Так
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Квесторе_поверніться
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