Додано: Вів 15 чер, 2021 16:49

freelanc написав: Есть ли какие-то подводные камни при оформлении (и после) Коко дебит?

Через сколько приходит бонус по рефке? Есть ли какие-то подводные камни при оформлении (и после) Коко дебит?Через сколько приходит бонус по рефке?

Моей супруге пытались к дебетке втюхать страховку. Не часто но такое бывает. А так в принципе больше камней нет. Ну разве что не стоит при оформлении отключать смс-информирование (оно платное) иначе потом невозможно перейти на пуши (бесплатные). Ну и надо помнить что если на счете станет меньше 1000 грн. за месяц придется заплатить абонку. Также следует не забывать что если остаток по счету превысит 15000 то на него будет начисляться не 15% годовых а, кажется, 8,5%. Причем берется именно остаток по счету (а не та сумма что светится на экране в аппке)Реферальный бонус в сумме 40,25 грн. приходит на следующий день после активации карты и проведения по ней первой операции (пополнения карты на любую сумму).как-то так...