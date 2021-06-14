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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4842484348444845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 20:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Очень выгодно..фиксируем доллар 27.05..очень выгодно...
korzviktor20
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Повідомлень: 6
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:33

  korzviktor20 написав:Очень выгодно..фиксируем доллар 27.05..очень выгодно...

Затра вже ріст?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

з понеділка бонуси ліквідовані, тепер тільки базові ставки
wolt450
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Повідомлень: 3557
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:20

  wolt450 написав:з понеділка бонуси ліквідовані, тепер тільки базові ставки

З 14.06.21?
:shock:
А як старі бонуси?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:23

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:з понеділка бонуси ліквідовані, тепер тільки базові ставки

З 14.06.21?
:shock:
А як старі бонуси?

старі мають плавати до закінчення
wolt450
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Подякували: 354 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:37

Есть ли какие-то подводные камни при оформлении (и после) Коко дебит?
Через сколько приходит бонус по рефке?
freelanc
 
Повідомлень: 164
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Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:49

  freelanc написав:Есть ли какие-то подводные камни при оформлении (и после) Коко дебит?
Через сколько приходит бонус по рефке?

Моей супруге пытались к дебетке втюхать страховку. Не часто но такое бывает. А так в принципе больше камней нет. Ну разве что не стоит при оформлении отключать смс-информирование (оно платное) иначе потом невозможно перейти на пуши (бесплатные). Ну и надо помнить что если на счете станет меньше 1000 грн. за месяц придется заплатить абонку. Также следует не забывать что если остаток по счету превысит 15000 то на него будет начисляться не 15% годовых а, кажется, 8,5%. Причем берется именно остаток по счету (а не та сумма что светится на экране в аппке)

Реферальный бонус в сумме 40,25 грн. приходит на следующий день после активации карты и проведения по ней первой операции (пополнения карты на любую сумму).
как-то так...
Flamingo
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Повідомлень: 6424
З нами з: 20.03.15
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:56

  Flamingo написав:
  freelanc написав:Есть ли какие-то подводные камни при оформлении (и после) Коко дебит?
Через сколько приходит бонус по рефке?

Моей супруге пытались к дебетке втюхать страховку. Не часто но такое бывает. А так в принципе больше камней нет. Ну разве что не стоит при оформлении отключать смс-информирование (оно платное) иначе потом невозможно перейти на пуши (бесплатные). Ну и надо помнить что если на счете станет меньше 1000 грн. за месяц придется заплатить абонку. Также следует не забывать что если остаток по счету превысит 15000 то на него будет начисляться не 15% годовых а, кажется, 8,5%. Причем берется именно остаток по счету (а не та сумма что светится на экране в аппке)

Реферальный бонус в сумме 40,25 грн. приходит на следующий день после активации карты и проведения по ней первой операции (пополнения карты на любую сумму).
как-то так...

Абонка по дебетке? Это если хотя бы 1 день в месяце было меньше 1 тыс? Даже в первый месяц? Сколько абонка?
От смс можно отказаться сразу при открытии?
Меня интересует полностью бесплатное пользование от начала до конца.
Спасибо.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  freelanc написав:Сколько абонка?
От смс можно отказаться сразу при открытии?

15 грн
Так
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37579
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