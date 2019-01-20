RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4843484448454846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:44

  freelanc написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  freelanc написав:Сколько абонка?
От смс можно отказаться сразу при открытии?

15 грн
Так

Это если хотя бы 1 день в месяце было меньше 1 тыс? Абонка списывается даже в первый месяц?
Других платных услуг нету?

Про перший місяць не знаю.
Ну і один день може бути в першому місяці.
В другому всі дні має бути більше 1000 грн на рахунку.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37587
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:46

  Квесторе_поверніться написав:
  freelanc написав:Сколько абонка?
От смс можно отказаться сразу при открытии?

15 грн
Так

Flamingo писал выше, что Ну разве что не стоит при оформлении отключать смс-информирование (оно платное) иначе потом невозможно перейти на пуши (бесплатные).
Это чтобы получать инфу об операциях бесплатно - не отключая смс-информирование, просто в додатке нужно будет перейти на пуши, и тогда никакой абонки за информирование не будет.
Oberon
 
Повідомлень: 57
З нами з: 15.09.20
Подякував: 30 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Flamingo написав:Ну разве что не стоит при оформлении отключать смс-информирование (оно платное) иначе потом невозможно перейти на пуши (бесплатные).

В приложении пуш+смс включаются, и потом пуш приходят нормально
alter
 
Повідомлень: 605
З нами з: 14.05.08
Подякував: 308 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:33

  alter написав:
Flamingo написав:Ну разве что не стоит при оформлении отключать смс-информирование (оно платное) иначе потом невозможно перейти на пуши (бесплатные).

В приложении пуш+смс включаются, и потом пуш приходят нормально

Раньше, если при открытии карты смс отключалось в приложении оно не подключалось. Только в отделении или через горячку. Как сейчас - не знаю. Но смысла отключать смс при открытии карты чтобы его потом включить в аппке просто нет.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6425
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4843484448454846
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MASolomko, melkh і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9533, 9534, 9535
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95344 11645495
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 19:08
Striker
Банк Восток 1 ... 32, 33, 34
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
333 298430
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 18:49
unknownurl
Идея Банк 1 ... 1952, 1953, 1954
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19530 2810522
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 16:09
tarasum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95345)
15.06.2021 20:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.