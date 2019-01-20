Про перший місяць не знаю.
Ну і один день може бути в першому місяці.
В другому всі дні має бути більше 1000 грн на рахунку.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:44
Про перший місяць не знаю.
Ну і один день може бути в першому місяці.
В другому всі дні має бути більше 1000 грн на рахунку.
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:46
Flamingo писал выше, что Ну разве что не стоит при оформлении отключать смс-информирование (оно платное) иначе потом невозможно перейти на пуши (бесплатные).
Это чтобы получать инфу об операциях бесплатно - не отключая смс-информирование, просто в додатке нужно будет перейти на пуши, и тогда никакой абонки за информирование не будет.
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
В приложении пуш+смс включаются, и потом пуш приходят нормально
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:33
Раньше, если при открытии карты смс отключалось в приложении оно не подключалось. Только в отделении или через горячку. Как сейчас - не знаю. Но смысла отключать смс при открытии карты чтобы его потом включить в аппке просто нет.
Додано: Вів 15 чер, 2021 21:07
Видели анимации по завершении тянучки? Один раз сделал неуспешно - было одно.
Второй раз успешно - другая )
|