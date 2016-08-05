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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4844484548464847>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:44

  freelanc написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  freelanc написав:Сколько абонка?
От смс можно отказаться сразу при открытии?

15 грн
Так

Это если хотя бы 1 день в месяце было меньше 1 тыс? Абонка списывается даже в первый месяц?
Других платных услуг нету?

Про перший місяць не знаю.
Ну і один день може бути в першому місяці.
В другому всі дні має бути більше 1000 грн на рахунку.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:46

  Квесторе_поверніться написав:
  freelanc написав:Сколько абонка?
От смс можно отказаться сразу при открытии?

15 грн
Так

Flamingo писал выше, что Ну разве что не стоит при оформлении отключать смс-информирование (оно платное) иначе потом невозможно перейти на пуши (бесплатные).
Это чтобы получать инфу об операциях бесплатно - не отключая смс-информирование, просто в додатке нужно будет перейти на пуши, и тогда никакой абонки за информирование не будет.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Flamingo написав:Ну разве что не стоит при оформлении отключать смс-информирование (оно платное) иначе потом невозможно перейти на пуши (бесплатные).

В приложении пуш+смс включаются, и потом пуш приходят нормально
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:33

  alter написав:
Flamingo написав:Ну разве что не стоит при оформлении отключать смс-информирование (оно платное) иначе потом невозможно перейти на пуши (бесплатные).

В приложении пуш+смс включаются, и потом пуш приходят нормально

Раньше, если при открытии карты смс отключалось в приложении оно не подключалось. Только в отделении или через горячку. Как сейчас - не знаю. Но смысла отключать смс при открытии карты чтобы его потом включить в аппке просто нет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 21:07

Видели анимации по завершении тянучки? Один раз сделал неуспешно - было одно.
Второй раз успешно - другая )
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:26

  freelanc написав:Есть ли какие-то подводные камни при оформлении (и после) Коко дебит?
Через сколько приходит бонус по рефке?

Бонус по рефке приходит по разному. Мне вот, как и человеку, чья рефка была использована, бонус зашел больше, чем через три недели. Тут нету однозначного ответа.
Страховки да, нужно контролировать, чтоб не втюхали.
От смс-уведомлений отказываться да, не нужно (но не потому, что потом невозможно его подключить, а потому, что всё равно нужно будет включать). Главное, не забудьте к уже включенному смс-уведомлению дополнительно активировать пуш-уведомления.
Про тысячу уже рассказали однозначно
uavasylynka
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

В каком банкомате лучше снимать наличку с пенсионной? Чтоб не по 1к, а хотя бы по 5к (или больше). Есть ли ограничения на суточное снятие?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:28

  Golf_streem написав:В каком банкомате лучше снимать наличку с пенсионной? Чтоб не по 1к, а хотя бы по 5к (или больше). Есть ли ограничения на суточное снятие?

В скунсовом
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:58

  guntherhouse777 написав:
  Golf_streem написав:В каком банкомате лучше снимать наличку с пенсионной? Чтоб не по 1к, а хотя бы по 5к (или больше). Есть ли ограничения на суточное снятие?

В скунсовом

Рада, Аккорд, Ощад дадут по 2-4-5-8-16
16 раз только дал Рада , потом плевался на попытки, сейчас уверенно дает по 4 аккорд по 5 ощад по 2
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодня открыл Пенсионную по приглашению. Как правильно начинать, чтоб получить всё что нужно, реферальные, за первую покупку? На какую сумму нужно сделать эту первую покупку?
Andrew75
 
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