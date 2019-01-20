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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4844484548464847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Який ліміт по входу тянучкою Форварда з Моно?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:25

  Andrew75 написав:Сегодня открыл Пенсионную по приглашению. Как правильно начинать, чтоб получить всё что нужно, реферальные, за первую покупку? На какую сумму нужно сделать эту первую покупку?

Покупку делать не обязательно. Достаточно просто совершить любую операцию - т.е. пополнить карту
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Andrew75, приветственный бонус только по кредиткам и только за кредитные. По остальным картам такого нет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:27

  Flamingo написав:
  Andrew75 написав:Сегодня открыл Пенсионную по приглашению. Как правильно начинать, чтоб получить всё что нужно, реферальные, за первую покупку? На какую сумму нужно сделать эту первую покупку?

Покупку делать не обязательно. Достаточно просто совершить любую операцию - т.е. пополнить карту

А за первую операцию они 100 грн. не платят? В рекламе по ссылке, когда регистрировался на получение карты, писало, что платят.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:27

  MASolomko написав:Andrew75, приветственный бонус только по кредиткам и только за кредитные. По остальным картам такого нет.

Вопрос был не о приветственных, а о реферальных
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:27

  MASolomko написав:Andrew75, приветственный бонус только по кредиткам и только за кредитные. По остальным картам такого нет.

Не успел прочитать Ваше сообщение. :)
Спасибо.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:28

  Andrew75 написав:
  Flamingo написав:
  Andrew75 написав:Сегодня открыл Пенсионную по приглашению. Как правильно начинать, чтоб получить всё что нужно, реферальные, за первую покупку? На какую сумму нужно сделать эту первую покупку?

Покупку делать не обязательно. Достаточно просто совершить любую операцию - т.е. пополнить карту

А за первую операцию они 100 грн. не платят? В рекламе по ссылке, когда регистрировался на получение карты, писало, что платят.

Это по кредитке только. По дебеткам и пенсионкам такого нет. Вы спрашивали ведь о реферальном бонусе или нет
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:33

Коллеги, а у банка нет сейчас каких-то плюшек при размещении депо? Ну там бонус раз в 4 мес 2-3% или что-то такое? Ставки низкие, найти что-то подобное не смог, но знаю, что они любят такие дела закапывать поглубже на сайте :)
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:39

  Alex_TT написав:Коллеги, а у банка нет сейчас каких-то плюшек при размещении депо? Ну там бонус раз в 4 мес 2-3% или что-то такое? Ставки низкие, найти что-то подобное не смог, но знаю, что они любят такие дела закапывать поглубже на сайте

Вроде как отменили бонус (или собираются в ближайшие дни), судя по сообщению от форумчанина, написавшему чуть раньше
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:47

  lloydbanksua написав:
  Alex_TT написав:Коллеги, а у банка нет сейчас каких-то плюшек при размещении депо? Ну там бонус раз в 4 мес 2-3% или что-то такое? Ставки низкие, найти что-то подобное не смог, но знаю, что они любят такие дела закапывать поглубже на сайте

Вроде как отменили бонус (или собираются в ближайшие дни), судя по сообщению от форумчанина, написавшему чуть раньше


Спасибо. Сообщение коллеги нашёл. Ок, бум в другой тогда перевкладываться
Alex_TT
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