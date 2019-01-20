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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:25
Який ліміт по входу тянучкою Форварда з Моно?
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Кочевник
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Додано: Сер 16 чер, 2021 15:25
Andrew75 написав:
Сегодня открыл Пенсионную по приглашению. Как правильно начинать, чтоб получить всё что нужно, реферальные, за первую покупку? На какую сумму нужно сделать эту первую покупку?
Покупку делать не обязательно. Достаточно просто совершить любую операцию - т.е. пополнить карту
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Flamingo
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Додано: Сер 16 чер, 2021 15:25
Andrew75, приветственный бонус только по кредиткам и только за кредитные. По остальным картам такого нет.
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MASolomko
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Додано: Сер 16 чер, 2021 15:27
Flamingo написав: Andrew75 написав:
Сегодня открыл Пенсионную по приглашению. Как правильно начинать, чтоб получить всё что нужно, реферальные, за первую покупку? На какую сумму нужно сделать эту первую покупку?
Покупку делать не обязательно. Достаточно просто совершить любую операцию - т.е. пополнить карту
А за первую операцию они 100 грн. не платят? В рекламе по ссылке, когда регистрировался на получение карты, писало, что платят.
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Andrew75
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Додано: Сер 16 чер, 2021 15:27
MASolomko написав:
Andrew75, приветственный бонус только по кредиткам и только за кредитные. По остальным картам такого нет.
Вопрос был не о приветственных, а о реферальных
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Flamingo
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Додано: Сер 16 чер, 2021 15:27
MASolomko написав:
Andrew75, приветственный бонус только по кредиткам и только за кредитные. По остальным картам такого нет.
Не успел прочитать Ваше сообщение.
Спасибо.
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Andrew75
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Додано: Сер 16 чер, 2021 15:28
Andrew75 написав: Flamingo написав: Andrew75 написав:
Сегодня открыл Пенсионную по приглашению. Как правильно начинать, чтоб получить всё что нужно, реферальные, за первую покупку? На какую сумму нужно сделать эту первую покупку?
Покупку делать не обязательно. Достаточно просто совершить любую операцию - т.е. пополнить карту
А за первую операцию они 100 грн. не платят? В рекламе по ссылке, когда регистрировался на получение карты, писало, что платят.
Это по кредитке только. По дебеткам и пенсионкам такого нет. Вы спрашивали ведь о реферальном бонусе или нет
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Flamingo
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Додано: Сер 16 чер, 2021 15:39
Alex_TT написав:
Коллеги, а у банка нет сейчас каких-то плюшек при размещении депо? Ну там бонус раз в 4 мес 2-3% или что-то такое? Ставки низкие, найти что-то подобное не смог, но знаю, что они любят такие дела закапывать поглубже на сайте
Вроде как отменили бонус (или собираются в ближайшие дни), судя по сообщению от форумчанина, написавшему чуть раньше
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lloydbanksua
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Додано: Сер 16 чер, 2021 15:47
lloydbanksua написав: Alex_TT написав:
Коллеги, а у банка нет сейчас каких-то плюшек при размещении депо? Ну там бонус раз в 4 мес 2-3% или что-то такое? Ставки низкие, найти что-то подобное не смог, но знаю, что они любят такие дела закапывать поглубже на сайте
Вроде как отменили бонус (или собираются в ближайшие дни), судя по сообщению от форумчанина, написавшему чуть раньше
Спасибо. Сообщение коллеги нашёл. Ок, бум в другой тогда перевкладываться
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Alex_TT
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