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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 17:18
Alex_TT написав:
Спасибо. Сообщение коллеги нашёл. Ок, бум в другой тогда перевкладываться
Вроде в Меге и укрбуде сейчас подняли ставки.
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lloydbanksua
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