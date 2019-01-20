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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 17:18
Alex_TT написав:
Спасибо. Сообщение коллеги нашёл. Ок, бум в другой тогда перевкладываться
Вроде в Меге и укрбуде сейчас подняли ставки.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:29
lloydbanksua написав: Alex_TT написав:
Коллеги, а у банка нет сейчас каких-то плюшек при размещении депо? Ну там бонус раз в 4 мес 2-3% или что-то такое? Ставки низкие, найти что-то подобное не смог, но знаю, что они любят такие дела закапывать поглубже на сайте
Вроде как отменили бонус (или собираются в ближайшие дни), судя по сообщению от форумчанина, написавшему чуть раньше
Точно отменили, инфа от манагера в отделении.
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Golf_streem
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:43
Golf_streem ну с такими ставками скунс явно никому не будет интересен.
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lloydbanksua
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