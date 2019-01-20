Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 17:18
Alex_TT написав:
Спасибо. Сообщение коллеги нашёл. Ок, бум в другой тогда перевкладываться
Вроде в Меге и укрбуде сейчас подняли ставки.
lloydbanksua
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:29
lloydbanksua написав: Alex_TT написав:
Коллеги, а у банка нет сейчас каких-то плюшек при размещении депо? Ну там бонус раз в 4 мес 2-3% или что-то такое? Ставки низкие, найти что-то подобное не смог, но знаю, что они любят такие дела закапывать поглубже на сайте
Вроде как отменили бонус (или собираются в ближайшие дни), судя по сообщению от форумчанина, написавшему чуть раньше
Точно отменили, инфа от манагера в отделении.
Golf_streem
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:43
Golf_streem ну с такими ставками скунс явно никому не будет интересен.
lloydbanksua
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Додано: Чет 17 чер, 2021 11:20
Інформація щодо зміни тарифів по «Ощадному рахунку для фізичних осіб»
Шановні клієнти, інформуємо вас, що з 24.06.2021 року будуть внесені зміни до тарифів по продукту «Ощадний рахунок для фізичних осіб»
Тарифи на обслуговування Ощадного рахунку.
Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram:
https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy
Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... nikh-osib/
unknownurl
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Додано: Чет 17 чер, 2021 11:46
unknownurl написав:
Інформація щодо зміни тарифів по «Ощадному рахунку для фізичних осіб»
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http://prntscr.com/15oz91r
ввели інтегральні умови для % на залишок, із змін випливає що б банк понесли купу грошей і тому, в кого їх дуже багато зробили "кращі" умови Е:)
greenozon
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Додано: Чет 17 чер, 2021 12:18
сьогодні відновили бонуси. знову 11.95% на рік
wolt450
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Додано: Чет 17 чер, 2021 12:19
greenozon написав: unknownurl написав:
Інформація щодо зміни тарифів по «Ощадному рахунку для фізичних осіб»
деталі -
http://prntscr.com/15oz91r
ввели інтегральні умови для % на залишок, із змін випливає що б банк понесли купу грошей і тому, в кого їх дуже багато зробили "кращі" умови Е:)
Вы про размещение более 300К?
А так 7%, у Алки на Сбере стока же
Amethyst
Повідомлень: 337
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Додано: Чет 17 чер, 2021 12:20
Amethyst написав: greenozon написав: unknownurl написав:
Інформація щодо зміни тарифів по «Ощадному рахунку для фізичних осіб»
деталі -
http://prntscr.com/15oz91r
ввели інтегральні умови для % на залишок, із змін випливає що б банк понесли купу грошей і тому, в кого їх дуже багато зробили "кращі" умови Е:)
Вы про размещение более 300К?
А так 7%, у Алки на Сбере стока же
ТАК! зазвичай до сих пір за більшу суму банки розщедрювались на більши %%!
а тут інверсія ))
greenozon
Повідомлень: 11482
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 890 раз.
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