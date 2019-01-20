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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4845484648474848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:18

  Alex_TT написав: Спасибо. Сообщение коллеги нашёл. Ок, бум в другой тогда перевкладываться

Вроде в Меге и укрбуде сейчас подняли ставки.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:29

  lloydbanksua написав:
  Alex_TT написав:Коллеги, а у банка нет сейчас каких-то плюшек при размещении депо? Ну там бонус раз в 4 мес 2-3% или что-то такое? Ставки низкие, найти что-то подобное не смог, но знаю, что они любят такие дела закапывать поглубже на сайте

Вроде как отменили бонус (или собираются в ближайшие дни), судя по сообщению от форумчанина, написавшему чуть раньше

Точно отменили, инфа от манагера в отделении.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:43

Golf_streem ну с такими ставками скунс явно никому не будет интересен.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Інформація щодо зміни тарифів по «Ощадному рахунку для фізичних осіб»

Шановні клієнти, інформуємо вас, що з 24.06.2021 року будуть внесені зміни до тарифів по продукту «Ощадний рахунок для фізичних осіб»

Тарифи на обслуговування Ощадного рахунку.

Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram: https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... nikh-osib/
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  unknownurl написав:Інформація щодо зміни тарифів по «Ощадному рахунку для фізичних осіб»


деталі - http://prntscr.com/15oz91r

ввели інтегральні умови для % на залишок, із змін випливає що б банк понесли купу грошей і тому, в кого їх дуже багато зробили "кращі" умови Е:)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

сьогодні відновили бонуси. знову 11.95% на рік
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:19

  greenozon написав:
  unknownurl написав:Інформація щодо зміни тарифів по «Ощадному рахунку для фізичних осіб»


деталі - http://prntscr.com/15oz91r

ввели інтегральні умови для % на залишок, із змін випливає що б банк понесли купу грошей і тому, в кого їх дуже багато зробили "кращі" умови Е:)

Вы про размещение более 300К? :shock:
А так 7%, у Алки на Сбере стока же :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:20

  Amethyst написав:
  greenozon написав:
  unknownurl написав:Інформація щодо зміни тарифів по «Ощадному рахунку для фізичних осіб»


деталі - http://prntscr.com/15oz91r

ввели інтегральні умови для % на залишок, із змін випливає що б банк понесли купу грошей і тому, в кого їх дуже багато зробили "кращі" умови Е:)

Вы про размещение более 300К? :shock:
А так 7%, у Алки на Сбере стока же :P


ТАК! зазвичай до сих пір за більшу суму банки розщедрювались на більши %%!
а тут інверсія ))
greenozon
 
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