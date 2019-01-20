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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4846484748484849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

В придачу к приложухе с ИБ +Телеграм-бот лежит, гарячка молчит
Кросавчеги
Corpocrator
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Повідомлень: 1133
З нами з: 06.01.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 511 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:13

pepe
К тому же отсутствует связь с КЦ
Rovdof
 
Повідомлень: 76
З нами з: 19.09.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 4846484748484849
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