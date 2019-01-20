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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 14:08
В придачу к приложухе с ИБ +Телеграм-бот лежит, гарячка молчит
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Додано: Чет 17 чер, 2021 14:13
pepe
К тому же отсутствует связь с КЦ
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Чет 17 чер, 2021 10:55
cohan