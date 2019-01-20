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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4847484848494850>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

В придачу к приложухе с ИБ +Телеграм-бот лежит, гарячка молчит
Кросавчеги
Corpocrator
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Повідомлень: 1133
З нами з: 06.01.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 511 раз.
 
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2
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:13

pepe
К тому же отсутствует связь с КЦ
Rovdof
 
Повідомлень: 76
З нами з: 19.09.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:53

  Rovdof написав:pepe
К тому же отсутствует связь с КЦ

У меня плохие предчувствия...
darmet
 
Повідомлень: 2503
З нами з: 29.03.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:55

  unknownurl написав:Шановні клієнти, інформуємо вас, що з 24.06.2021 року будуть внесені зміни до тарифів по продукту «Ощадний рахунок для фізичних осіб»

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... nikh-osib/

кто посмел больше $200K занести?)
Ромасик
 
Повідомлень: 2092
З нами з: 30.03.15
Подякував: 414 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:01

  darmet написав: У меня плохие предчувствия...

Не стоит паниковать заранее.
lloydbanksua
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Повідомлень: 734
З нами з: 22.04.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:01

  darmet написав:
  Rovdof написав:pepe
К тому же отсутствует связь с КЦ

У меня плохие предчувствия...

карта еще работает, пуши не приходят
Ромасик
 
Повідомлень: 2092
З нами з: 30.03.15
Подякував: 414 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:03

  lloydbanksua написав:
  darmet написав: У меня плохие предчувствия...

Не стоит паниковать заранее.

да, тем более я за буйками плаваю :oops:
Ромасик
 
Повідомлень: 2092
З нами з: 30.03.15
Подякував: 414 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:23

  Ромасик написав:
  lloydbanksua написав:
  darmet написав: У меня плохие предчувствия...

Не стоит паниковать заранее.

да, тем более я за буйками плаваю :oops:

А вот это напрасно. Проверено...
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:30

  darmet написав:
  Ромасик написав:да, тем более я за буйками плаваю :oops:

А вот это напрасно. Проверено...

жадность...
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шото глухо по всем фронтам.
Может пошлём гонца? )
unicdima
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Повідомлень: 1571
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Подякували: 120 раз.
 
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