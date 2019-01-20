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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 14:08
В придачу к приложухе с ИБ +Телеграм-бот лежит, гарячка молчит
Кросавчеги
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Corpocrator
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Додано: Чет 17 чер, 2021 14:13
pepe
К тому же отсутствует связь с КЦ
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Rovdof
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Додано: Чет 17 чер, 2021 14:53
Rovdof написав:pepe
К тому же отсутствует связь с КЦ
У меня плохие предчувствия...
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darmet
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Додано: Чет 17 чер, 2021 14:55
кто посмел больше $200K занести?)
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Ромасик
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Додано: Чет 17 чер, 2021 15:01
darmet написав:
У меня плохие предчувствия...
Не стоит паниковать заранее.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 17 чер, 2021 15:01
darmet написав: Rovdof написав:pepe
К тому же отсутствует связь с КЦ
У меня плохие предчувствия...
карта еще работает, пуши не приходят
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Ромасик
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Додано: Чет 17 чер, 2021 15:03
lloydbanksua написав: darmet написав:
У меня плохие предчувствия...
Не стоит паниковать заранее.
да, тем более я за буйками плаваю
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Ромасик
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Додано: Чет 17 чер, 2021 15:23
Ромасик написав: lloydbanksua написав: darmet написав:
У меня плохие предчувствия...
Не стоит паниковать заранее.
да, тем более я за буйками плаваю
А вот это напрасно. Проверено...
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darmet
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Додано: Чет 17 чер, 2021 15:30
darmet написав: Ромасик написав:
да, тем более я за буйками плаваю
А вот это напрасно. Проверено...
жадность...
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Ромасик
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Додано: Чет 17 чер, 2021 15:57
Шото глухо по всем фронтам.
Может пошлём гонца? )
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unicdima
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Чет 17 чер, 2021 10:55
cohan
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