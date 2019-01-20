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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4848484948504851>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:58

  unicdima написав:Шото глухо по всем фронтам.
Может пошлём гонца? )

Бегите, глупцы(с)?
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:06

  lloydbanksua написав:
  darmet написав: У меня плохие предчувствия...

Не стоит паниковать заранее.

Действительно, паниковать уже поздно... :lol:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:12

darmet ждём вестей с фонда?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:18

  lloydbanksua написав:darmet ждём вестей с фонда?

Всё будет хорошо(с)
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Инфа из отделения:
Лег провайдер интернета их внутренней сети, ничего не работает, когда починят неизаестно.

В кассе деньги снять можно.
Банкоматы ихние не работают

После падения уже днем расплачивался кредитной картой без проблем, как сейчас не знаю
Востаннє редагувалось Corpocrator в Чет 17 чер, 2021 16:40, всього редагувалось 2 разів.
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:34

  Corpocrator написав:Инфа из отделения:
Лег провайдер интернета их внутренней сети, ничего не работает, когда починят неизаестно.

В кассе деньги снять можно.
Банкоматы ихние не работают

Пополнял карточный счет в 11-15. Делал оплату карточкой в 12-45.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:44

у меня крайняя не последняя оплата была после 14.00
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:45

  Corpocrator написав:Инфа из отделения:
Лег провайдер интернета их внутренней сети, ничего не работает, когда починят неизаестно.

В кассе деньги снять можно.
Банкоматы ихние не работают

После падения уже днем расплачивался кредитной картой без проблем, как сейчас не знаю

Знаем мы эти "процессинги" :)

3Д-сек приходит?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:48

  Вкладчик1234 написав:3Д-сек приходит?

Приходить. Недавно перекидував кошти.
В них походу і гаряча лінія лежить, не дозвонитись) І в чат боті глухо :?
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:15

  unlock написав:
  unicdima написав:Шото глухо по всем фронтам.
Может пошлём гонца? )

Бегите, глупцы(с)?

Фігасє! Ну, то я побіг ))
Тим більше, що тутешній фінмон до мене причепився, нарахував оберти за кільканадцять місяців від початку, лякає коротше кажучи.

Як є в кого методи самозахисту, прошу поділитися, можна й у приватних повідомленнях...
kreuz
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