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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 15:58
unicdima написав:
Шото глухо по всем фронтам.
Может пошлём гонца? )
Бегите, глупцы(с)?
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Додано: Чет 17 чер, 2021 16:06
lloydbanksua написав: darmet написав:
У меня плохие предчувствия...
Не стоит паниковать заранее.
Действительно, паниковать уже поздно...
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Додано: Чет 17 чер, 2021 16:12
darmet ждём вестей с фонда?
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Додано: Чет 17 чер, 2021 16:18
lloydbanksua написав:darmet
ждём вестей с фонда?
Всё будет хорошо(с)
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Додано: Чет 17 чер, 2021 16:22
Инфа из отделения:
Лег провайдер интернета их внутренней сети, ничего не работает, когда починят неизаестно.
В кассе деньги снять можно.
Банкоматы ихние не работают
После падения уже днем расплачивался кредитной картой без проблем, как сейчас не знаю
Востаннє редагувалось Corpocrator
в Чет 17 чер, 2021 16:40, всього редагувалось 2 разів.
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Corpocrator
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Додано: Чет 17 чер, 2021 16:34
Corpocrator написав:
Инфа из отделения:
Лег провайдер интернета их внутренней сети, ничего не работает, когда починят неизаестно.
В кассе деньги снять можно.
Банкоматы ихние не работают
Пополнял карточный счет в 11-15. Делал оплату карточкой в 12-45.
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darmet
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Додано: Чет 17 чер, 2021 16:44
у меня крайняя не последняя оплата была после 14.00
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Додано: Чет 17 чер, 2021 16:45
Corpocrator написав:
Инфа из отделения:
Лег провайдер интернета их внутренней сети, ничего не работает, когда починят неизаестно.
В кассе деньги снять можно.
Банкоматы ихние не работают
После падения уже днем расплачивался кредитной картой без проблем, как сейчас не знаю
Знаем мы эти "процессинги"
3Д-сек приходит?
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 17 чер, 2021 16:48
Вкладчик1234 написав:
3Д-сек приходит?
Приходить. Недавно перекидував кошти.
В них походу і гаряча лінія лежить, не дозвонитись) І в чат боті глухо
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miltador
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:15
unlock написав: unicdima написав:
Шото глухо по всем фронтам.
Может пошлём гонца? )
Бегите, глупцы(с)?
Фігасє! Ну, то я побіг ))
Тим більше, що тутешній фінмон до мене причепився, нарахував оберти за кільканадцять місяців від початку, лякає коротше кажучи.
Як є в кого методи самозахисту, прошу поділитися, можна й у приватних повідомленнях...
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