RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48494850485148524853>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:39

p2p ходят норм.
anikola13
 
Повідомлень: 969
З нами з: 08.02.13
Подякував: 131 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:42

вчера не смог отправить на приват перевод, сегодня утром ушёл. из приложухи сильпо не смог пару часов назад рассчитаться подвязанной картой, но самой картой прошло - похоже просто глюки у них...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6350
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5198 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:47

Сбой

Сбой по всем направлениям.на кассе не сработал гугл пей.Дозвонился в отделение, сказали пробовать завтра(
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:47

  чик написав:вчера не смог отправить на приват перевод, сегодня утром ушёл. из приложухи сильпо не смог пару часов назад рассчитаться подвязанной картой, но самой картой прошло - похоже просто глюки у них...

Сильпо работает через мастерпасс. Может лимит интернет транзакций на карте подвязанной исчерпан?
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2904
З нами з: 14.06.12
Подякував: 519 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:57

  korzviktor20 написав:Сбой по всем направлениям.на кассе не сработал гугл пей.Дозвонился в отделение, сказали пробовать завтра(

Эпл пей работает, только что оплатил через интернет.
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2904
З нами з: 14.06.12
Подякував: 519 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Збій в роботі постачальників телекомпослуг

Шановні клієнти, інформуємо про аварійну ситуацію на боці постачальників телекомунікаційних послуг.
Приблизний термін усунення наслідків аварії 17.06.21 о 21:00.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Про відновлення зв'язку обов'язково повідомимо додатково.

Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram: https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... komposlug/
unknownurl
 
Повідомлень: 594
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:14

  unknownurl написав:Збій в роботі постачальників телекомпослуг

Шановні клієнти, інформуємо про аварійну ситуацію на боці постачальників телекомунікаційних послуг.
Приблизний термін усунення наслідків аварії 17.06.21 о 21:00.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Про відновлення зв'язку обов'язково повідомимо додатково.

Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram: https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... komposlug/


Только что хотел поинтересоваться - они живые или нет. Онлайн приложение не работает, телефоны не отвечают.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 956
З нами з: 30.12.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:19

Как раз в эти дни идут вебинары Cisco по сетевой тематике, в т.ч. о том как сложно жить в наше время сетевым сервисам, зависящим от поставщиков услуг.
Один из примеров был о Ситизенбанке к которому из Атланты не могли достучаться. Вот и мы доросли до их проблем.
Клиент_
 
Повідомлень: 190
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Скунс жив? ВА не ввели?
korovas2
 
Повідомлень: 412
З нами з: 06.03.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:36

Ну седня ж не пятница. Завтра
Но кредитки мож лучче и седня погасить.
Именно ж отсюда кадата спецы в Миху перебежали :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 343
З нами з: 05.05.21
Подякував: 25 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 48494850485148524853>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, kharkiver, pharus, Ромасик, Valeriy237 і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9543, 9544, 9545
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95443 11657262
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 18:02
antey718
Банк Восток 1 ... 33, 34, 35
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
343 299868
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 17:12
novichok
Райффайзен Банк 1 ... 809, 810, 811
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8108 1817326
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 10:55
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.