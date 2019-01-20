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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:42
вчера не смог отправить на приват перевод, сегодня утром ушёл. из приложухи сильпо не смог пару часов назад рассчитаться подвязанной картой, но самой картой прошло - похоже просто глюки у них...
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:47
Сбой
Сбой по всем направлениям.на кассе не сработал гугл пей.Дозвонился в отделение, сказали пробовать завтра(
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:47
Сильпо работает через мастерпасс. Может лимит интернет транзакций на карте подвязанной исчерпан?
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:57
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Збій в роботі постачальників телекомпослуг
Шановні клієнти, інформуємо про аварійну ситуацію на боці постачальників телекомунікаційних послуг.
Приблизний термін усунення наслідків аварії 17.06.21 о 21:00.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
Про відновлення зв'язку обов'язково повідомимо додатково.
Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram:
Джерело:
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:14
Только что хотел поинтересоваться - они живые или нет. Онлайн приложение не работает, телефоны не отвечают.
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:19
Как раз в эти дни идут вебинары Cisco по сетевой тематике, в т.ч. о том как сложно жить в наше время сетевым сервисам, зависящим от поставщиков услуг.
Один из примеров был о Ситизенбанке к которому из Атланты не могли достучаться. Вот и мы доросли до их проблем.
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Скунс жив? ВА не ввели?
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:36
Ну седня ж не пятница. Завтра
Но кредитки мож лучче и седня погасить.
Именно ж отсюда кадата спецы в Миху перебежали
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