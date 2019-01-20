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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4850485148524853>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:41

  Amethyst написав:Но кредитки мож лучче и седня погасить

Раньше РД-1 - кредитки гасят только трУсы )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:43

  mustbe написав:
  Amethyst написав:Но кредитки мож лучче и седня погасить

Раньше РД-1 - кредитки гасят только трУсы )

так потом с кагором или диджеем или с уважаемым нуна будет 5 лет подряд калякать ниочем :(

ПС. Нуна посмотреть в окошки ГО седня поздно вечером. Если всю ночь будет гореть свет, то лучче таки загасить кредитки :mrgreen:
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 17 чер, 2021 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:45

  Amethyst написав:Но кредитки мож лучче и седня погасить.

А как узнать сумму задолженности? Интернет-банкинг не работает. И пуши не ходят, поэтому не узнаешь долетит или нет.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:48

  allaliu написав:
  Amethyst написав:Но кредитки мож лучче и седня погасить.

А как узнать сумму задолженности? Интернет-банкинг не работает. И пуши не ходят, поэтому не узнаешь долетит или нет.

Нуна в ДомБух глянуть и СЭПом отправить, квиташку взять с мокрой печатью и подписью нач. отд-я банка плательщика, причем проверить шобы у него доверка была действительной
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:51

  allaliu написав:
  Amethyst написав:Но кредитки мож лучче и седня погасить.

А как узнать сумму задолженности? Интернет-банкинг не работает. И пуши не ходят, поэтому не узнаешь долетит или нет.

закиньте размер кредлимита. Не ошибетесь
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:53

  Amethyst написав:
  mustbe написав:
  Amethyst написав:Но кредитки мож лучче и седня погасить

Раньше РД-1 - кредитки гасят только трУсы )

так потом с кагором или диджеем или с уважаемым нуна будет 5 лет подряд калякать ниочем :(

поговорить это святое. Лишь бы не платить. Кредитную историю это уже не испортит)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:54

  Ромасик написав:
  allaliu написав:
  Amethyst написав:Но кредитки мож лучче и седня погасить.

А как узнать сумму задолженности? Интернет-банкинг не работает. И пуши не ходят, поэтому не узнаешь долетит или нет.

закиньте размер кредлимита. Не ошибетесь

Кстати тож не оч. страшный вар-т. Переплату через 1..2 мес после ВА вернут... ну через год..два, если таки кагор вмешается, а тааак париться с долгами лет 5 прийдется :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:55

  unlock написав:Может лимит интернет транзакций на карте подвязанной исчерпан?

а где у них лимит на интернет транзакции менять? вряд ли из за него, но где смотреть не знаю.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:56

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:так потом с кагором или диджеем или с уважаемым нуна будет 5 лет подряд калякать ниочем :(

поговорить это святое. Лишь бы не платить. Кредитную историю это уже не испортит)
? в смысле если КИ уже испорчена Михой? :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:57

Та ладно.
Кагор нарисовался всего раз.
Хочу верить, что сейчас такое невозможно
mustbe
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