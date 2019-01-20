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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:41
Amethyst написав:
Но кредитки мож лучче и седня погасить
Раньше РД-1 - кредитки гасят только трУсы )
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mustbe
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Додано: Чет 17 чер, 2021 18:43
mustbe написав: Amethyst написав:
Но кредитки мож лучче и седня погасить
Раньше РД-1 - кредитки гасят только трУсы )
так потом с кагором или диджеем или с уважаемым нуна будет 5 лет подряд калякать ниочем
ПС. Нуна посмотреть в окошки ГО седня поздно вечером. Если всю ночь будет гореть свет, то лучче таки загасить кредитки
Востаннє редагувалось Amethyst
в Чет 17 чер, 2021 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Amethyst
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Додано: Чет 17 чер, 2021 18:45
Amethyst написав:
Но кредитки мож лучче и седня погасить.
А как узнать сумму задолженности? Интернет-банкинг не работает. И пуши не ходят, поэтому не узнаешь долетит или нет.
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allaliu
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Додано: Чет 17 чер, 2021 18:48
allaliu написав: Amethyst написав:
Но кредитки мож лучче и седня погасить.
А как узнать сумму задолженности? Интернет-банкинг не работает. И пуши не ходят, поэтому не узнаешь долетит или нет.
Нуна в ДомБух глянуть и СЭПом отправить, квиташку взять с мокрой печатью и подписью нач. отд-я банка плательщика, причем проверить шобы у него доверка была действительной
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Amethyst
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Додано: Чет 17 чер, 2021 18:51
allaliu написав: Amethyst написав:
Но кредитки мож лучче и седня погасить.
А как узнать сумму задолженности? Интернет-банкинг не работает. И пуши не ходят, поэтому не узнаешь долетит или нет.
закиньте размер кредлимита. Не ошибетесь
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Ромасик
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Додано: Чет 17 чер, 2021 18:53
Amethyst написав: mustbe написав: Amethyst написав:
Но кредитки мож лучче и седня погасить
Раньше РД-1 - кредитки гасят только трУсы )
так потом с кагором или диджеем или с уважаемым нуна будет 5 лет подряд калякать ниочем
поговорить это святое. Лишь бы не платить. Кредитную историю это уже не испортит)
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Ромасик
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Додано: Чет 17 чер, 2021 18:54
Ромасик написав: allaliu написав: Amethyst написав:
Но кредитки мож лучче и седня погасить.
А как узнать сумму задолженности? Интернет-банкинг не работает. И пуши не ходят, поэтому не узнаешь долетит или нет.
закиньте размер кредлимита. Не ошибетесь
Кстати тож не оч. страшный вар-т. Переплату через 1..2 мес после ВА вернут... ну через год..два, если таки кагор вмешается, а тааак париться с долгами лет 5 прийдется
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Amethyst
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Додано: Чет 17 чер, 2021 18:55
unlock написав:
Может лимит интернет транзакций на карте подвязанной исчерпан?
а где у них лимит на интернет транзакции менять? вряд ли из за него, но где смотреть не знаю.
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чик
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Додано: Чет 17 чер, 2021 18:57
Та ладно.
Кагор нарисовался всего раз.
Хочу верить, что сейчас такое невозможно
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mustbe
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Чет 17 чер, 2021 10:55
cohan
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