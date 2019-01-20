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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4851485248534854>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:00

  чик написав:
  unlock написав:Может лимит интернет транзакций на карте подвязанной исчерпан?

а где у них лимит на интернет транзакции менять? вряд ли из за него, но где смотреть не знаю.

В интернет банкинге(который сейчас не работает).
unlock
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:01

  mustbe написав:Та ладно.
Кагор нарисовался всего раз.
Хочу верить, что сейчас такое невозможно

а Дасти?
верить не нуна, а знать мы не можем :(
может ток подстраховаться и дерЖать руку на пульсе... Скунса

Все к окнам! Смотреть в оба! 8) :lol: :lol:

ПС. Ну шо это за банка, у которой один канал инета. Даж у моей конторки 2 провайдера и у буха на подоконнике зухель на Укртелекоме стоит 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:04

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:
  Amethyst написав:так потом с кагором или диджеем или с уважаемым нуна будет 5 лет подряд калякать ниочем :(

поговорить это святое. Лишь бы не платить. Кредитную историю это уже не испортит)
? в смысле если КИ уже испорчена Михой? :wink:

нет, не испорчена?)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:05

  mustbe написав:Та ладно.
Кагор нарисовался всего раз.
Хочу верить, что сейчас такое невозможно

та я ягуарам принципиально ничего платить не буду!
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:59

  Ромасик написав:
  mustbe написав:Та ладно.
Кагор нарисовался всего раз.
Хочу верить, что сейчас такое невозможно

та я ягуарам принципиально ничего платить не буду!

все так говорят, а потом платят и 1му и 2му, а 3й уже в суд на них подает :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 346
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:35

Не спроста значит на днях отменили депозитные бонусы. Жаль увы. Хорошие были 15% по дебитке, вкусные кэшбеки, 12,8% депозиты... Надеюсь, при возврате из ФГВ все будет гладко....
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Зрада відміняється!
Все працює!!!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:43

Заработало приложение
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Прошу пардона что не лью воду на общую мельницу, но хочу заметить что сбои бывают в самых разных банков. Справедливости ради хочу отметить, что уже после того как начался общий хайп топления скунса - я несколько раз пытался тянуть с его карт самыми разными аппками - и во всех где был 3дс - все работало. Моня не взлетел, но там грузилась эта хрень где надо было тапнуть что-то в аппке скунса, которая естественно не работала. Тем не менее только что посыпались пуши скунса по всем проведенным операциям и аппка грузится. Надеюсь темпная полоса скунса прошла и все ок.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:52

  V2 написав:Зрада відміняється!
Все працює!!!

все на месте, буйки на месте)
Ромасик
 
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