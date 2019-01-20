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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 19:00
чик написав: unlock написав:
Может лимит интернет транзакций на карте подвязанной исчерпан?
а где у них лимит на интернет транзакции менять? вряд ли из за него, но где смотреть не знаю.
В интернет банкинге(который сейчас не работает).
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unlock
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Додано: Чет 17 чер, 2021 19:01
mustbe написав:
Та ладно.
Кагор нарисовался всего раз.
Хочу верить, что сейчас такое невозможно
а Дасти?
верить не нуна, а знать мы не можем
может ток подстраховаться и дерЖать руку на пульсе... Скунса
Все к окнам! Смотреть в оба!
ПС. Ну шо это за банка, у которой один канал инета. Даж у моей конторки 2 провайдера и у буха на подоконнике зухель на Укртелекоме стоит
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Amethyst
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Додано: Чет 17 чер, 2021 19:04
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Ромасик
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Додано: Чет 17 чер, 2021 19:05
mustbe написав:
Та ладно.
Кагор нарисовался всего раз.
Хочу верить, что сейчас такое невозможно
та я ягуарам принципиально ничего платить не буду!
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Ромасик
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Додано: Чет 17 чер, 2021 19:59
Ромасик написав: mustbe написав:
Та ладно.
Кагор нарисовался всего раз.
Хочу верить, что сейчас такое невозможно
та я ягуарам принципиально ничего платить не буду!
все так говорят, а потом платят и 1му и 2му, а 3й уже в суд на них подает
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Amethyst
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Додано: Чет 17 чер, 2021 20:35
Не спроста значит на днях отменили депозитные бонусы. Жаль увы. Хорошие были 15% по дебитке, вкусные кэшбеки, 12,8% депозиты... Надеюсь, при возврате из ФГВ все будет гладко....
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Додано: Чет 17 чер, 2021 20:43
Зрада відміняється!
Все працює!!!
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V2
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Додано: Чет 17 чер, 2021 20:43
Заработало приложение
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kluychkooleg
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Додано: Чет 17 чер, 2021 20:47
Прошу пардона что не лью воду на общую мельницу, но хочу заметить что сбои бывают в самых разных банков. Справедливости ради хочу отметить, что уже после того как начался общий хайп топления скунса - я несколько раз пытался тянуть с его карт самыми разными аппками - и во всех где был 3дс - все работало. Моня не взлетел, но там грузилась эта хрень где надо было тапнуть что-то в аппке скунса, которая естественно не работала. Тем не менее только что посыпались пуши скунса по всем проведенным операциям и аппка грузится. Надеюсь темпная полоса скунса прошла и все ок.
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Flamingo
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Додано: Чет 17 чер, 2021 20:52
V2 написав:
Зрада відміняється!
Все працює!!!
все на месте, буйки на месте)
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Ромасик
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Чет 17 чер, 2021 10:55
cohan
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