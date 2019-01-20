RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4851485248534854

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:53

А то нагнетали..
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4718
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 20:56

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:
  mustbe написав:Та ладно.
Кагор нарисовался всего раз.
Хочу верить, что сейчас такое невозможно

та я ягуарам принципиально ничего платить не буду!

все так говорят, а потом платят и 1му и 2му, а 3й уже в суд на них подает :mrgreen:

нет, жалею только, что в мае'16 погасил им льготный период, а это 40% от задолженности на тот момент.
Правда, 100% оплата возможно бы как-то по другому повела мою историю... Но сейчас остается только пинать бки обеими ногами.
Ромасик
 
Повідомлень: 2103
З нами з: 30.03.15
Подякував: 415 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:03

  Flamingo написав:я несколько раз пытался тянуть с его карт самыми разными аппками - и во всех где был 3дс - все работало.


Кстати, насчет стягивания с Коко-дебит и пенсионки чужим p2p - лимит не радует, дает максимум 3 * 14999 за сутки стащить, дальше отбивает. Этот лимит где-то поднимается?
wildlynx
 
Повідомлень: 114
З нами з: 14.04.16
Подякував: 98 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:03

  Flamingo написав:Прошу пардона что не лью воду на общую мельницу, но хочу заметить что сбои бывают в самых разных банков. Справедливости ради хочу отметить, что уже после того как начался общий хайп топления скунса - я несколько раз пытался тянуть с его карт самыми разными аппками - и во всех где был 3дс - все работало.

другие банки нам не интересны) Скунс на 2 месте после Алки по количеству сообщений. Но там меньше подозрительной активности, за которую стоит волноваться.
А что-то тянуть мне было бесполезно - у меня лимиты, которые не поправить было.
Ромасик
 
Повідомлень: 2103
З нами з: 30.03.15
Подякував: 415 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:14

  wildlynx написав:
  Flamingo написав:я несколько раз пытался тянуть с его карт самыми разными аппками - и во всех где был 3дс - все работало.


Кстати, насчет стягивания с Коко-дебит и пенсионки чужим p2p - лимит не радует, дает максимум 3 * 14999 за сутки стащить, дальше отбивает. Этот лимит где-то поднимается?

Може то лимит банка получателя?
В конце концов СЭП юзайте, там анлим

ПС. Отбой Воздушной Тревоги :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 05.05.21
Подякував: 27 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:27

  Amethyst написав:
  wildlynx написав:
  Flamingo написав:я несколько раз пытался тянуть с его карт самыми разными аппками - и во всех где был 3дс - все работало.


Кстати, насчет стягивания с Коко-дебит и пенсионки чужим p2p - лимит не радует, дает максимум 3 * 14999 за сутки стащить, дальше отбивает. Этот лимит где-то поднимается?

Може то лимит банка получателя?
В конце концов СЭП юзайте, там анлим


СЭП юзаю, не вопрос. Но иногда он не подходит - по причине не повсеместного внедрения СЭП 23/7, или акции другие :) банки предлагают за пополнения через их p2p, или просто хочется быстро сдернуть хотя бы часть денег без доступа к приложению Форварда, как сегодня. Тянуть пробовал на разные банки (Альфу, БВР) - дело не в получателе. БВР кстати в этом плане хорош, отдал почти фонд без вопросов по 15000 (потом увидел, что он и 20000 отдает).
wildlynx
 
Повідомлень: 114
З нами з: 14.04.16
Подякував: 98 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

А я вже подумки попрощався з полтішком на картках. :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1573
З нами з: 10.06.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:52

  чик написав:из приложухи сильпо не смог пару часов назад рассчитаться подвязанной картой, но самой картой прошло - похоже просто глюки у них...

дважды списали одну и ту же пр оплату - казлы...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6351
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5198 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:00

  wildlynx написав:
  Flamingo написав:я несколько раз пытался тянуть с его карт самыми разными аппками - и во всех где был 3дс - все работало.


Кстати, насчет стягивания с Коко-дебит и пенсионки чужим p2p - лимит не радует, дает максимум 3 * 14999 за сутки стащить, дальше отбивает. Этот лимит где-то поднимается?


Уверяли, что поднимается, но я им не верю.
Потому, что когда-то озвучивали инфу, что в сутки 50 тыс. по Мастеру, и 60 тыс. по Визе. Если не врали и это ограничение именно платежной системы, то в приложении Форварда можно поднимать до посинения. Но это обычная ситуация в саппорте банка - все говорят разное, потому, что толком никто ничего не знает. Только опытным путем.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 959
З нами з: 30.12.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4851485248534854
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-Audio, melkh, Vorlon і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 33, 34, 35
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
349 300088
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 22:08
unknownurl
Альфа-Банк 1 ... 9543, 9544, 9545
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95443 11657769
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 18:02
antey718
Райффайзен Банк 1 ... 809, 810, 811
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8108 1817420
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 10:55
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22594)
17.06.2021 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.