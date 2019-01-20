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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 20:53
А то нагнетали..
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guntherhouse777
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Додано: Чет 17 чер, 2021 20:56
Amethyst написав: Ромасик написав: mustbe написав:
Та ладно.
Кагор нарисовался всего раз.
Хочу верить, что сейчас такое невозможно
та я ягуарам принципиально ничего платить не буду!
все так говорят, а потом платят и 1му и 2му, а 3й уже в суд на них подает
нет, жалею только, что в мае'16 погасил им льготный период, а это 40% от задолженности на тот момент.
Правда, 100% оплата возможно бы как-то по другому повела мою историю... Но сейчас остается только пинать бки обеими ногами.
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Ромасик
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:03
Flamingo написав:
я несколько раз пытался тянуть с его карт самыми разными аппками - и во всех где был 3дс - все работало.
Кстати, насчет стягивания с Коко-дебит и пенсионки чужим p2p - лимит не радует, дает максимум 3 * 14999 за сутки стащить, дальше отбивает. Этот лимит где-то поднимается?
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wildlynx
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:03
Flamingo написав:
Прошу пардона что не лью воду на общую мельницу, но хочу заметить что сбои бывают в самых разных банков. Справедливости ради хочу отметить, что уже после того как начался общий хайп топления скунса - я несколько раз пытался тянуть с его карт самыми разными аппками - и во всех где был 3дс - все работало.
другие банки нам не интересны) Скунс на 2 месте после Алки по количеству сообщений. Но там меньше подозрительной активности, за которую стоит волноваться.
А что-то тянуть мне было бесполезно - у меня лимиты, которые не поправить было.
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Ромасик
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:14
wildlynx написав: Flamingo написав:
я несколько раз пытался тянуть с его карт самыми разными аппками - и во всех где был 3дс - все работало.
Кстати, насчет стягивания с Коко-дебит и пенсионки чужим p2p - лимит не радует, дает максимум 3 * 14999 за сутки стащить, дальше отбивает. Этот лимит где-то поднимается?
Може то лимит банка получателя?
В конце концов СЭП юзайте, там анлим
ПС. Отбой Воздушной Тревоги
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Amethyst
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:27
Amethyst написав: wildlynx написав: Flamingo написав:
я несколько раз пытался тянуть с его карт самыми разными аппками - и во всех где был 3дс - все работало.
Кстати, насчет стягивания с Коко-дебит и пенсионки чужим p2p - лимит не радует, дает максимум 3 * 14999 за сутки стащить, дальше отбивает. Этот лимит где-то поднимается?
Може то лимит банка получателя?
В конце концов СЭП юзайте, там анлим
СЭП юзаю, не вопрос. Но иногда он не подходит - по причине не повсеместного внедрения СЭП 23/7, или акции другие
банки предлагают за пополнения через их p2p, или просто хочется быстро сдернуть хотя бы часть денег без доступа к приложению Форварда, как сегодня. Тянуть пробовал на разные банки (Альфу, БВР) - дело не в получателе. БВР кстати в этом плане хорош, отдал почти фонд без вопросов по 15000 (потом увидел, что он и 20000 отдает).
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wildlynx
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:52
чик написав:
из приложухи сильпо не смог пару часов назад рассчитаться подвязанной картой, но самой картой прошло - похоже просто глюки у них...
дважды списали одну и ту же пр оплату - казлы...
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Додано: Чет 17 чер, 2021 22:00
wildlynx написав: Flamingo написав:
я несколько раз пытался тянуть с его карт самыми разными аппками - и во всех где был 3дс - все работало.
Кстати, насчет стягивания с Коко-дебит и пенсионки чужим p2p - лимит не радует, дает максимум 3 * 14999 за сутки стащить, дальше отбивает. Этот лимит где-то поднимается?
Уверяли, что поднимается, но я им не верю.
Потому, что когда-то озвучивали инфу, что в сутки 50 тыс. по Мастеру, и 60 тыс. по Визе. Если не врали и это ограничение именно платежной системы, то в приложении Форварда можно поднимать до посинения. Но это обычная ситуация в саппорте банка - все говорят разное, потому, что толком никто ничего не знает. Только опытным путем.
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kluychkooleg
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Чет 17 чер, 2021 10:55
cohan
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