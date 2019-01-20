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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 03:22
V2 написав:
Зрада відміняється!
Все працює!!!
Ну и отлично.
Переход на новый процессинг не состоялся
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Tegularius
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