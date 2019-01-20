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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4852485348544855

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 03:22

  V2 написав:Зрада відміняється!
Все працює!!!

Ну и отлично.
Переход на новый процессинг не состоялся :)
Tegularius
 
Повідомлень: 1552
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

candidat написав:Подскажите, после того, как перетянул деньги р2р-сервисом Форварда на карту Форварда с карты другого банка (в Форвард онлайн результат перевода отображается сразу же после подтверждения перевода), эти деньги сразу доступны для обналичивания, переводов и т.п.? Или как скоро становятся доступны?
1.Внутри банка- сразу. И на свои и на чужие счета.
2. Наружу Р2Р чужим сервисом через 1-2 часа. Быстрее-пишет- недостаточно средств.
3. Наружу Р2Р свой- не помню.
Видимо, особенности процессинга.
lel
 
Повідомлень: 2918
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  #<1 ... 4852485348544855
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