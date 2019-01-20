Ну и отлично.
Переход на новый процессинг не состоялся
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 03:22
Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
1.Внутри банка- сразу. И на свои и на чужие счета.
2. Наружу Р2Р чужим сервисом через 1-2 часа. Быстрее-пишет- недостаточно средств.
3. Наружу Р2Р свой- не помню.
Видимо, особенности процессинга.
|