Ну и отлично.
Переход на новый процессинг не состоялся
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 03:22
Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
1.Внутри банка- сразу. И на свои и на чужие счета.
2. Наружу Р2Р чужим сервисом через 1-2 часа. Быстрее-пишет- недостаточно средств.
3. Наружу Р2Р свой- не помню.
Видимо, особенности процессинга.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хочу высказаться на свою "любимую" тему украинской журна*листики.
Ни тут на Финансах, ни на родственном Минфине - ни слова о сбое. При том что это было не полчаса и не час.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:30
Ну журналюгам нуна переварить новость, а Фарса успела все лиХвидировать за время между двумя приёмами пищи
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Інформація щодо змін «Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД», «Умов банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД» та «Публічної пропозиції АТ «БАНК ФОРВАРД»
Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що з 25 червня 2021 року набувають чинності зміни до «Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД», «Умов банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД» та Публічної пропозиції АТ «БАНК ФОРВАРД».
Також з 18 липня 2021 року набувають чинності зміни до «Тарифів по продукту Дебетова картка КОКО КАРД» у частині опису плати, що стягується за обслуговування Дебетової картки КОКО КАРД.
Детальніше з умовами та тарифами можна ознайомитися за посиланнями:
«Умови надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД» .
«Умови банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД» .
«Публічна пропозиція АТ «БАНК ФОРВАРД» .
«Тарифи по продукту Дебетова картка КОКО КАРД».
Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram:
Джерело:
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:46
Из этого всего вот что изменилось:
1. Внесли ясность в пункт 3.1. по тарифам КОКО дебет.: залишок коштів на кінець кожного дня від 1 тис.грн. - не тариф.
2. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, плата за обслуговування іменної/не іменної картки за звітний місяць встановлюється в межах залишку коштівна Рахунку.
Вот и все изменения в этих документах.
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