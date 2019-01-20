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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4852485348544855

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 03:22

  V2 написав:Зрада відміняється!
Все працює!!!

Ну и отлично.
Переход на новый процессинг не состоялся :)
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

candidat написав:Подскажите, после того, как перетянул деньги р2р-сервисом Форварда на карту Форварда с карты другого банка (в Форвард онлайн результат перевода отображается сразу же после подтверждения перевода), эти деньги сразу доступны для обналичивания, переводов и т.п.? Или как скоро становятся доступны?
1.Внутри банка- сразу. И на свои и на чужие счета.
2. Наружу Р2Р чужим сервисом через 1-2 часа. Быстрее-пишет- недостаточно средств.
3. Наружу Р2Р свой- не помню.
Видимо, особенности процессинга.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хочу высказаться на свою "любимую" тему украинской журна*листики.

Ни тут на Финансах, ни на родственном Минфине - ни слова о сбое. При том что это было не полчаса и не час.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:30

  vitaliy_berdinskikh написав:Хочу высказаться на свою "любимую" тему украинской журна*листики.

Ни тут на Финансах, ни на родственном Минфине - ни слова о сбое. При том что это было не полчаса и не час.

Ну журналюгам нуна переварить новость, а Фарса успела все лиХвидировать за время между двумя приёмами пищи :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Інформація щодо змін «Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД», «Умов банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД» та «Публічної пропозиції АТ «БАНК ФОРВАРД»

Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що з 25 червня 2021 року набувають чинності зміни до «Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД», «Умов банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД» та Публічної пропозиції АТ «БАНК ФОРВАРД».
Також з 18 липня 2021 року набувають чинності зміни до «Тарифів по продукту Дебетова картка КОКО КАРД» у частині опису плати, що стягується за обслуговування Дебетової картки КОКО КАРД.


Детальніше з умовами та тарифами можна ознайомитися за посиланнями:

«Умови надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД» .

«Умови банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД» .

«Публічна пропозиція АТ «БАНК ФОРВАРД» .

«Тарифи по продукту Дебетова картка КОКО КАРД».

Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram: https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... rd-umov-b/
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:46

  unknownurl написав:Інформація щодо змін «Умов надання та обслуговування платіжних карток АТ «БАНК ФОРВАРД», «Умов банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД» та «Публічної пропозиції АТ «БАНК ФОРВАРД»

Из этого всего вот что изменилось:
1. Внесли ясность в пункт 3.1. по тарифам КОКО дебет.: залишок коштів на кінець кожного дня від 1 тис.грн. - не тариф.
2. Якщо на дату списання плати на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, плата за обслуговування іменної/не іменної картки за звітний місяць встановлюється в межах залишку коштівна Рахунку.

Вот и все изменения в этих документах.
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