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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4853485448554856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:59

Да, не показывает свои карты ни в вебе, ни в мобе.
Видать - электричество экономят )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:07

mustbe
не с проста все это, сегодня надо кредитку гасить - а закидывать сюда еще что то неохота :(

PS: только что пришел пуш от банка, что работа восстановлена, но не верь глазам своим.
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:10

Карты появились - ну и хорошо
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:11

Модный пушевый-3дсек не пришёл.
хотел занести на родственника 100к бумаги на пенсионку - но пойду скорее всего к конкурентам, и понаблюдаю за "процессингом" издалека
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:11

как то на Миху смахивает, хоть и июнь, но тоже пятница, и число 18 :|
Востаннє редагувалось Lost в П'ят 18 чер, 2021 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:12

Хахаха, опять пропали
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:14

  mustbe написав:Карты появились - ну и хорошо

это мираж, проверьте еще раз сейчас, или попытаться сделать перевод
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Это цирк!! Опять все лягло!
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:31

  malinin007 написав:Это цирк!! Опять все лягло!

После появления сообщения "Работа Форвард-Онлайн восстановлена" :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не работает! В профиль пустило, карты вижу, но перевод сделать не дает--ошибка.
Golf_streem
 
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