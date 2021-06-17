Да, не показывает свои карты ни в вебе, ни в мобе.
Видать - электричество экономят )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:59
Да, не показывает свои карты ни в вебе, ни в мобе.
Видать - электричество экономят )
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:07
mustbe
не с проста все это, сегодня надо кредитку гасить - а закидывать сюда еще что то неохота
PS: только что пришел пуш от банка, что работа восстановлена, но не верь глазам своим.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:11
Модный пушевый-3дсек не пришёл.
хотел занести на родственника 100к бумаги на пенсионку - но пойду скорее всего к конкурентам, и понаблюдаю за "процессингом" издалека
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:11
как то на Миху смахивает, хоть и июнь, но тоже пятница, и число 18
Востаннє редагувалось Lost в П'ят 18 чер, 2021 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:14
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Это цирк!! Опять все лягло!
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:31
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не работает! В профиль пустило, карты вижу, но перевод сделать не дает--ошибка.
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