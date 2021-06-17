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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4854485548564857

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:56

malinin007
Удалось протолкнуть платеж в мобильной версии.
Пробуйте.
ВIВ
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Повідомлень: 203
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Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

подскажите, а
тянуть с КоКо-пенс (он же КоКо дебит) платно/бесплатно, сколько стоит?
idealstorm
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Повідомлень: 1575
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Подякував: 17 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:11

  idealstorm написав:подскажите, а
тянуть с КоКо-пенс (он же КоКо дебит) платно/бесплатно, сколько стоит?

Без комісі зі сторони Форварда.
Кочевник
 
Повідомлень: 1968
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  #<1 ... 4854485548564857
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