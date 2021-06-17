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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:56
malinin007
Удалось протолкнуть платеж в мобильной версии.
Пробуйте.
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ВIВ
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:38
подскажите, а
тянуть с КоКо-пенс (он же КоКо дебит) платно/бесплатно, сколько стоит?
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idealstorm
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:11
idealstorm написав:
подскажите, а
тянуть с КоКо-пенс (он же КоКо дебит) платно/бесплатно, сколько стоит?
Без комісі зі сторони Форварда.
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Кочевник
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П'ят 18 чер, 2021 10:02
clash
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