malinin007
Удалось протолкнуть платеж в мобильной версии.
Пробуйте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
подскажите, а
тянуть с КоКо-пенс (он же КоКо дебит) платно/бесплатно, сколько стоит?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:11
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Уже почти сутки сбой в работе одного из украинских банков.
А что там на финансовых сайтах в новостях?
А там очень важные финансовые новости Зеленський зібрався будувати лікарні за євростандартами
Я даже заскриню это
И по слову forward тоже ноль.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:06
vitaliy_berdinskikh
Главное нет пока отказов при расчётах картой. Вот это был бы совсем тревожный звоночек.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Карты работают, расчеты происходят, деньги переводятся ... ну приложение глючит. По таким признакам об Алле можно каждый день писать
Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
оплаты для льготного периода до 21.06 переносятся на 22? верно!
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:15
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:37
korovas2
Добрый день! Мы - живее всех живых) Вчера в течение второй половины дня не работали каналы связи в банке из-за физического вмешательства третьих лиц в коммуникационное оборудование наших поставщиков телекомуслуг. Около 21:30 связь была восстановлена. Приносим наши извинения за доставленное неудобство и волнение. Прекрасных выходных!
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