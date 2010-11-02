Support BForward , вам бы спросить теперь за репутационные потери с ваших поставщиков телекомуслуг, да и клиентов следовало бы отблагодарить как нибудь интересной акцией
а то волнений и неудобств доставлено много за 2 дня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:43
Support BForward , вам бы спросить теперь за репутационные потери с ваших поставщиков телекомуслуг, да и клиентов следовало бы отблагодарить как нибудь интересной акцией
а то волнений и неудобств доставлено много за 2 дня
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Поддерживаю! Даешь 15% на остаток по пенсионке до конца года!
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Если внутри банка можно рд-1 не брать во внимание или нет
Оф.ответ от банка
Так як в червні 2021 розрахункова дата випала на вихідний день, то автоматично буде перенесена на перший робочий день, а саме на 22 червня.
Здійснити платіж між своїми рахунками в системі Forward online, для подовження дії пільгового періоду по Вашій картці, можливо як сьогодні, так і 22.06.2021.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:07
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