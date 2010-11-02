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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4855485648574858

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:43

Support BForward , вам бы спросить теперь за репутационные потери с ваших поставщиков телекомуслуг, да и клиентов следовало бы отблагодарить как нибудь интересной акцией ;)
а то волнений и неудобств доставлено много за 2 дня :cry:
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поддерживаю! Даешь 15% на остаток по пенсионке до конца года!
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

KVV написав:
  anis написав:оплаты для льготного периода до 21.06 переносятся на 22? верно!

РД-1
Если внутри банка можно рд-1 не брать во внимание или нет
Оф.ответ от банка
Так як в червні 2021 розрахункова дата випала на вихідний день, то автоматично буде перенесена на перший робочий день, а саме на 22 червня.

Здійснити платіж між своїми рахунками в системі Forward online, для подовження дії пільгового періоду по Вашій картці, можливо як сьогодні, так і 22.06.2021.
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:07

  malinin007 написав:Поддерживаю! Даешь 15% на остаток по пенсионке до конца года!


Не могу понять по ветке, отменили 15% по дебетке КОКО? Или нет, смотрел тарифы, которые с сегодняшнего на сайте банка, есть 15%?
Може офпред внесет таки ясность???
joik
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