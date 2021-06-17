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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4855485648574858

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:43

Support BForward , вам бы спросить теперь за репутационные потери с ваших поставщиков телекомуслуг, да и клиентов следовало бы отблагодарить как нибудь интересной акцией ;)
а то волнений и неудобств доставлено много за 2 дня :cry:
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поддерживаю! Даешь 15% на остаток по пенсионке до конца года!
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

KVV написав:
  anis написав:оплаты для льготного периода до 21.06 переносятся на 22? верно!

РД-1
Если внутри банка можно рд-1 не брать во внимание или нет
Оф.ответ от банка
Так як в червні 2021 розрахункова дата випала на вихідний день, то автоматично буде перенесена на перший робочий день, а саме на 22 червня.

Здійснити платіж між своїми рахунками в системі Forward online, для подовження дії пільгового періоду по Вашій картці, можливо як сьогодні, так і 22.06.2021.
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:07

  malinin007 написав:Поддерживаю! Даешь 15% на остаток по пенсионке до конца года!


Не могу понять по ветке, отменили 15% по дебетке КОКО? Или нет, смотрел тарифы, которые с сегодняшнего на сайте банка, есть 15%?
Може офпред внесет таки ясность???
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:14

  malinin007 написав:Поддерживаю! Даешь 15% на остаток по пенсионке до конца года!

+ можливість оформлення пенсійної картки в точках видачі ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  joik написав:Не могу понять по ветке, отменили 15% по дебетке КОКО? Или нет, смотрел тарифы, которые с сегодняшнего на сайте банка, есть 15%?
Може офпред внесет таки ясность???

Пока все по-старому, кроме того, что скунс сам себя вчера на полдня отменил :D
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:24

  malinin007 написав:
  joik написав:Не могу понять по ветке, отменили 15% по дебетке КОКО? Или нет, смотрел тарифы, которые с сегодняшнего на сайте банка, есть 15%?
Може офпред внесет таки ясность???

Пока все по-старому, кроме того, что скунс сам себя вчера на полдня отменил :D


Это да, нишевый банк для физических лиц с повышенной амплитудой риска, так сказать русское банковское казино, которое всегда в выигрыше, а риски клиенты берут на себя, кто не успеет спрыгнуть с волны вовремя, того ждет порция тостестерона или естрогена.
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:28

  joik написав:
  malinin007 написав:
  joik написав:Не могу понять по ветке, отменили 15% по дебетке КОКО? Или нет, смотрел тарифы, которые с сегодняшнего на сайте банка, есть 15%?
Може офпред внесет таки ясность???

Пока все по-старому, кроме того, что скунс сам себя вчера на полдня отменил :D


Это да, нишевый банк для физических лиц с повышенной амплитудой риска, так сказать русское банковское казино, которое всегда в выигрыше, а риски клиенты берут на себя, кто не успеет спрыгнуть с волны вовремя, того ждет порция тостестерона или естрогена.

Тут все такие битые-перебитые множеством кризисов, что возможная новость о получении своих денег через месяц из фонда, никому лишнего удара пульса не добавит :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто толкал p2p недавно со снунса? Он уже ушел на отдых, или еще проходит по выписке вытолкнутое сегодняшним днем?
malinin007
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