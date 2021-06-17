|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:43
Support BForward
, вам бы спросить теперь за репутационные потери с ваших поставщиков телекомуслуг, да и клиентов следовало бы отблагодарить как нибудь интересной акцией
а то волнений и неудобств доставлено много за 2 дня
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1516
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:48
Поддерживаю! Даешь 15% на остаток по пенсионке до конца года!
-
malinin007
-
-
- Повідомлень: 203
- З нами з: 26.11.20
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:05
KVV написав: anis написав:
оплаты для льготного периода до 21.06 переносятся на 22? верно!
РД-1
Если внутри банка можно рд-1 не брать во внимание или нет
Оф.ответ от банка
Так як в червні 2021 розрахункова дата випала на вихідний день, то автоматично буде перенесена на перший робочий день, а саме на 22 червня.
Здійснити платіж між своїми рахунками в системі Forward online, для подовження дії пільгового періоду по Вашій картці, можливо як сьогодні, так і 22.06.2021.
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:07
malinin007 написав:
Поддерживаю! Даешь 15% на остаток по пенсионке до конца года!
Не могу понять по ветке, отменили 15% по дебетке КОКО? Или нет, смотрел тарифы, которые с сегодняшнего на сайте банка, есть 15%?
Може офпред внесет таки ясность???
-
joik
-
-
- Повідомлень: 444
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:14
malinin007 написав:
Поддерживаю! Даешь 15% на остаток по пенсионке до конца года!
+ можливість оформлення пенсійної картки в точках видачі
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7095
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 1200 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:16
joik написав:
Не могу понять по ветке, отменили 15% по дебетке КОКО? Или нет, смотрел тарифы, которые с сегодняшнего на сайте банка, есть 15%?
Може офпред внесет таки ясность???
Пока все по-старому, кроме того, что скунс сам себя вчера на полдня отменил
-
malinin007
-
-
- Повідомлень: 203
- З нами з: 26.11.20
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:24
malinin007 написав: joik написав:
Не могу понять по ветке, отменили 15% по дебетке КОКО? Или нет, смотрел тарифы, которые с сегодняшнего на сайте банка, есть 15%?
Може офпред внесет таки ясность???
Пока все по-старому, кроме того, что скунс сам себя вчера на полдня отменил
Это да, нишевый банк для физических лиц с повышенной амплитудой риска, так сказать русское банковское казино, которое всегда в выигрыше, а риски клиенты берут на себя, кто не успеет спрыгнуть с волны вовремя, того ждет порция тостестерона или естрогена.
-
joik
-
-
- Повідомлень: 444
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:28
joik написав: malinin007 написав: joik написав:
Не могу понять по ветке, отменили 15% по дебетке КОКО? Или нет, смотрел тарифы, которые с сегодняшнего на сайте банка, есть 15%?
Може офпред внесет таки ясность???
Пока все по-старому, кроме того, что скунс сам себя вчера на полдня отменил
Это да, нишевый банк для физических лиц с повышенной амплитудой риска, так сказать русское банковское казино, которое всегда в выигрыше, а риски клиенты берут на себя, кто не успеет спрыгнуть с волны вовремя, того ждет порция тостестерона или естрогена.
Тут все такие битые-перебитые множеством кризисов, что возможная новость о получении своих денег через месяц из фонда, никому лишнего удара пульса не добавит
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11507
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1613 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:39
Кто толкал p2p недавно со снунса? Он уже ушел на отдых, или еще проходит по выписке вытолкнутое сегодняшним днем?
-
malinin007
-
-
- Повідомлень: 203
- З нами з: 26.11.20
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6857
|1542342
|
П'ят 18 чер, 2021 16:39
cohan
|
|95471
|11661151
|
|
|2818
|150863
|
П'ят 18 чер, 2021 14:59
Lost
|