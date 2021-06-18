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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4857485848594860>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:19

  anis написав:
KVV написав:
  anis написав:оплаты для льготного периода до 21.06 переносятся на 22? верно!

РД-1
Если внутри банка можно рд-1 не брать во внимание или нет
Оф.ответ от банка
Так як в червні 2021 розрахункова дата випала на вихідний день, то автоматично буде перенесена на перший робочий день, а саме на 22 червня.

Здійснити платіж між своїми рахунками в системі Forward online, для подовження дії пільгового періоду по Вашій картці, можливо як сьогодні, так і 22.06.2021.

В мене РД 03 число і зараз в додатку пише "Оплатити ХХ грн...до 03.07..."(хоч це теж вихідний)
Я схильний їм вірити і буду гаситься 02.07.

Потестіть, розкажете про свій досвід.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:30

  anis написав:Оф.ответ от банка
Так як в червні 2021 розрахункова дата випала на вихідний день, то автоматично буде перенесена на перший робочий день, а саме на 22 червня.

Да, но просто нужно понимать, что на 00:00 22.06 - на счету должна быть вся сумма. Иначе побреют.
А потому - РД-1, и точка
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

mustbe написав:
  anis написав:Оф.ответ от банка
Так як в червні 2021 розрахункова дата випала на вихідний день, то автоматично буде перенесена на перший робочий день, а саме на 22 червня.

Да, но просто нужно понимать, что на 00:00 22.06 - на счету должна быть вся сумма. Иначе побреют.
А потому - РД-1, и точка
Тоесть оф.ответ банка дал не верный ответ на вопрос, когда сказал что 22.06 можно пополнить?
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:46

  anis написав:
mustbe написав:
  anis написав:Оф.ответ от банка
Так як в червні 2021 розрахункова дата випала на вихідний день, то автоматично буде перенесена на перший робочий день, а саме на 22 червня.

Да, но просто нужно понимать, что на 00:00 22.06 - на счету должна быть вся сумма. Иначе побреют.
А потому - РД-1, и точка
Тоесть оф.ответ банка дал не верный ответ на вопрос, когда сказал что 22.06 можно пополнить?

Почему не верный ? Абсолютно верный. Да, 22.06 - можно пополнить.
Но при этом - побреют. Тупую куру то это не волнует, это не её деньги )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

mustbe написав:
  anis написав:
mustbe написав:[quote="5246601:anis"]Оф.ответ от банка
Так як в червні 2021 розрахункова дата випала на вихідний день, то автоматично буде перенесена на перший робочий день, а саме на 22 червня.

Да, но просто нужно понимать, что на 00:00 22.06 - на счету должна быть вся сумма. Иначе побреют.
А потому - РД-1, и точка
Тоесть оф.ответ банка дал не верный ответ на вопрос, когда сказал что 22.06 можно пополнить?

Почему не верный ? Абсолютно верный. Да, 22.06 - можно пополнить.
Но при этом - побреют. Тупую куру то это не волнует, это не её деньги )[/quote]Странно получается когда есть ответ от банка что 22.06 пополняй и ничего не будет снято, и тут по факту что-то спишут. Или это норма для форварда?
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

С карты форварда п2п на карту другого банка через моб.приложение форварда работает? У меня уже 40 минут висит в состояние Ожидает. Деньги на карту получателя не пришли. Поддержка рассказывает, что все ок и надо ожидать.
unlock
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:58

  anis написав:Странно получается когда есть ответ от банка что 22.06 пополняй и ничего не будет снято, и тут по факту что-то спишут. Или это норма для форварда?

Это норма для любого банка.
Студенты на горячке ни за что не отвечают, им абы отписаться.
А в случае влёта - старшие товарищи из калла аргументированно расскажут за что именно побрили
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:04

  Support BForward написав:Добрый день! Мы - живее всех живых) Вчера в течение второй половины дня не работали каналы связи в банке из-за физического вмешательства третьих лиц в коммуникационное оборудование наших поставщиков телекомуслуг. Около 21:30 связь была восстановлена. Приносим наши извинения за доставленное неудобство и волнение. Прекрасных выходных!

звонили из банка по вопросу о двойном снятии денег на кассе сильпо вчера в 16.55. утверждают, шо всё у вас прекрасно работало и мне нужно идти разбираться теперь с гастриком, так как деньги у них, а банк не при делах - прекрасные выходные...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

У них ещё действует бонус за открытие депозита с текущего счёта?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:13

  Boundless написав:У них ещё действует бонус за открытие депозита с текущего счёта?

Так
wolt450
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