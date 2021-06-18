Support BForward написав:Добрый день! Мы - живее всех живых) Вчера в течение второй половины дня не работали каналы связи в банке из-за физического вмешательства третьих лиц в коммуникационное оборудование наших поставщиков телекомуслуг. Около 21:30 связь была восстановлена. Приносим наши извинения за доставленное неудобство и волнение. Прекрасных выходных!
звонили из банка по вопросу о двойном снятии денег на кассе сильпо вчера в 16.55. утверждают, шо всё у вас прекрасно работало и мне нужно идти разбираться теперь с гастриком, так как деньги у них, а банк не при делах - прекрасные выходные...
в сильпо такое случается, обычно возвращается в течение минут, если нет - надо им писать, найдут, вернут