Support BForward написав:Добрый день! Мы - живее всех живых) Вчера в течение второй половины дня не работали каналы связи в банке из-за физического вмешательства третьих лиц в коммуникационное оборудование наших поставщиков телекомуслуг. Около 21:30 связь была восстановлена. Приносим наши извинения за доставленное неудобство и волнение. Прекрасных выходных!
звонили из банка по вопросу о двойном снятии денег на кассе сильпо вчера в 16.55. утверждают, шо всё у вас прекрасно работало и мне нужно идти разбираться теперь с гастриком, так как деньги у них, а банк не при делах - прекрасные выходные...
в сильпо такое случается, обычно возвращается в течение минут, если нет - надо им писать, найдут, вернут
cohan банковские сказали распечатать квитанции и идти в сильпо разбираться перезвонил ще раз на горячку сильпо, бо обещали в течении добы, сказали передали в бухгалтерию и в течении недели, если подтвердится, вернут на карту автоматом.
чик написав:cohan банковские сказали распечатать квитанции и идти в сильпо разбираться перезвонил ще раз на горячку сильпо, бо обещали в течении добы, сказали передали в бухгалтерию и в течении недели, если подтвердится, вернут на карту автоматом.
В мене також Сільпо якось двічі блоканув за покупку, але через кілька діб (після розблокування певно), саме розсмокталося, хоч я контактами з адміншою мінявся та ніц не робив.
чик написав:cohan банковские сказали распечатать квитанции и идти в сильпо разбираться перезвонил ще раз на горячку сильпо, бо обещали в течении добы, сказали передали в бухгалтерию и в течении недели, если подтвердится, вернут на карту автоматом.
вы им на мыло пищите с выпиской банка и - если был додаток Сильпа - чеком тем что где купили, вернут рефандом - т.е. проведется как в рефанд в банке - тпа датой операции почти всегда, а не датой возврата