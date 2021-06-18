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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4857485848594860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:10

  чик написав:
  Support BForward написав:Добрый день! Мы - живее всех живых) Вчера в течение второй половины дня не работали каналы связи в банке из-за физического вмешательства третьих лиц в коммуникационное оборудование наших поставщиков телекомуслуг. Около 21:30 связь была восстановлена. Приносим наши извинения за доставленное неудобство и волнение. Прекрасных выходных!

звонили из банка по вопросу о двойном снятии денег на кассе сильпо вчера в 16.55. утверждают, шо всё у вас прекрасно работало и мне нужно идти разбираться теперь с гастриком, так как деньги у них, а банк не при делах - прекрасные выходные...


в сильпо такое случается, обычно возвращается в течение минут, если нет - надо им писать, найдут, вернут
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:Кто толкал p2p недавно со снунса? Он уже ушел на отдых, или еще проходит по выписке вытолкнутое сегодняшним днем?

В мене минулого місяця така операція, здійснена в суботу о 00.03 пройшла по виписці в п'ятницю!
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 09:15

  serzh написав:Коллеги, подскажите где взять партнерскую ссылку для отправки другу для открытия карты?

Как вариант – написать банку вопорос, какая, мол, у меня рефералка? Пришлют Вам в Вайбер (или куда-то) сообщение с Вашей ссылкой. У меня так было. Возможно, и в приложении где-то зарыто...
uavasylynka
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 10:29

cohan
банковские сказали распечатать квитанции и идти в сильпо разбираться 8) перезвонил ще раз на горячку сильпо, бо обещали в течении добы, сказали передали в бухгалтерию и в течении недели, если подтвердится, вернут на карту автоматом.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 10:33

  чик написав:cohan
банковские сказали распечатать квитанции и идти в сильпо разбираться 8) перезвонил ще раз на горячку сильпо, бо обещали в течении добы, сказали передали в бухгалтерию и в течении недели, если подтвердится, вернут на карту автоматом.

В мене також Сільпо якось двічі блоканув за покупку, але через кілька діб (після розблокування певно), саме розсмокталося, хоч я контактами з адміншою мінявся та ніц не робив.
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 10:39

  Пансер написав:
  malinin007 написав:Кто толкал p2p недавно со снунса? Он уже ушел на отдых, или еще проходит по выписке вытолкнутое сегодняшним днем?

В мене минулого місяця така операція, здійснена в суботу о 00.03 пройшла по виписці в п'ятницю!

Помітилася ця операція в списку операцій в 20.47 як невдала, і гроші повернулися на карту форварда. Хоч так.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:35

Форвард Банк Forward Bank

uavasylynka написав:
  serzh написав:Коллеги, подскажите где взять партнерскую ссылку для отправки другу для открытия карты?

Как вариант – написать банку вопорос, какая, мол, у меня рефералка? Пришлют Вам в Вайбер (или куда-то) сообщение с Вашей ссылкой. У меня так было. Возможно, и в приложении где-то зарыто...
Раньше при открытии карты присылали ссылку в смс. В приложении ссылки нет.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:30

  чик написав:cohan
банковские сказали распечатать квитанции и идти в сильпо разбираться 8) перезвонил ще раз на горячку сильпо, бо обещали в течении добы, сказали передали в бухгалтерию и в течении недели, если подтвердится, вернут на карту автоматом.


вы им на мыло пищите с выпиской банка и - если был додаток Сильпа - чеком тем что где купили, вернут рефандом - т.е. проведется как в рефанд в банке - тпа датой операции почти всегда, а не датой возврата
cohan
 
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