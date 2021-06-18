разбираются, да, но чек сильно помогает, особенно когда - был раз случай - додаток не сработал, оплатил пейпассом, а потом увидел что и додаток снял - а терминал в конвретном магазе и додаток у них по разным епархиям проходит, звонили раза четыре, не могли найти (я бучу поднял через три дня, обычно на след день в выписке был виден возврат), но в итоге все разрулилось
ну а так - двойное снятие что додатком что пейпассом, раз в 2-3 мес как часы, я примерно и время замечал - начало недели вечер и очереди