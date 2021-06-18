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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 чер, 2021 16:30
чик написав:cohan
чеки не сохранил, думаю так разберутся. если не пошлю банкквитанции на мыло.
разбираются, да, но чек сильно помогает, особенно когда - был раз случай - додаток не сработал, оплатил пейпассом, а потом увидел что и додаток снял - а терминал в конвретном магазе и додаток у них по разным епархиям проходит, звонили раза четыре, не могли найти (я бучу поднял через три дня, обычно на след день в выписке был виден возврат), но в итоге все разрулилось
ну а так - двойное снятие что додатком что пейпассом, раз в 2-3 мес как часы, я примерно и время замечал - начало недели вечер и очереди
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:10
cohan написав:
был раз случай - додаток не сработал, оплатил пейпассом, а потом увидел что и додаток снял
так а я про шо. но у меня такое впервые - грешу на бздыки фарсика в тот день.
вернут - мозг выносить умеем...
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Додано: Суб 19 чер, 2021 18:32
clash написав: чик написав:cohan
чеки не сохранил, думаю так разберутся. если не пошлю банкквитанции на мыло.
если вы приложением сильпо платили, то там и чеки имеются. Если нет, то скачайте приложение и начните оплачивать правильно
там рили на балах нефигово получается, учитывая иногда ещё и неплохие акции
если вы просто картой оплачивали, то им вроде просто время подойдёт даже. Можно ничего не делать. Если чек на кассе не вылез, то деньги вернутся в любом случае.
Чушь полная, а вот и не вернуться. Позвонили сегодня из Сильпо и сказали что деньги поступили им на счет
и ничего не вернется, и чек не вылез.. и оплата была додатком... абы языком чесать..
Они вручную, через своего бухгалтера перешлют деньги обратно, СЕПом, по моему заявлению на ГЛ Сильпо.
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