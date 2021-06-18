RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4858485948604861

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 485
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 485
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:30

  чик написав:cohan
чеки не сохранил, думаю так разберутся. если не пошлю банкквитанции на мыло.


разбираются, да, но чек сильно помогает, особенно когда - был раз случай - додаток не сработал, оплатил пейпассом, а потом увидел что и додаток снял - а терминал в конвретном магазе и додаток у них по разным епархиям проходит, звонили раза четыре, не могли найти (я бучу поднял через три дня, обычно на след день в выписке был виден возврат), но в итоге все разрулилось

ну а так - двойное снятие что додатком что пейпассом, раз в 2-3 мес как часы, я примерно и время замечал - начало недели вечер и очереди
cohan
 
Повідомлень: 2008
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:10

  cohan написав:был раз случай - додаток не сработал, оплатил пейпассом, а потом увидел что и додаток снял

так а я про шо. но у меня такое впервые - грешу на бздыки фарсика в тот день.
вернут - мозг выносить умеем...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6356
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5203 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:32

  clash написав:
  чик написав:cohan
чеки не сохранил, думаю так разберутся. если не пошлю банкквитанции на мыло.

если вы приложением сильпо платили, то там и чеки имеются. Если нет, то скачайте приложение и начните оплачивать правильно :lol:
там рили на балах нефигово получается, учитывая иногда ещё и неплохие акции
если вы просто картой оплачивали, то им вроде просто время подойдёт даже. Можно ничего не делать. Если чек на кассе не вылез, то деньги вернутся в любом случае.

Чушь полная, а вот и не вернуться. Позвонили сегодня из Сильпо и сказали что деньги поступили им на счет и ничего не вернется, и чек не вылез.. и оплата была додатком... абы языком чесать..
Они вручную, через своего бухгалтера перешлют деньги обратно, СЕПом, по моему заявлению на ГЛ Сильпо. :!:
Maksi2
 
Повідомлень: 965
З нами з: 18.06.19
Подякував: 216 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4858485948604861
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Google Feedfetcher і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1952, 1953, 1954
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19532 2812484
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 чер, 2021 15:14
omb
Альфа-Банк 1 ... 9549, 9550, 9551
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95506 11665497
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 чер, 2021 14:41
novichok
ОТП БАНК 1 ... 685, 686, 687
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6865 1543389
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 чер, 2021 07:52
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.